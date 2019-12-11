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В Раде снова подрались депутаты 

Рамблер + ещё 15 35 минут назад
В Верховной раде Украины произошла драка после заседания аграрного комитета, сообщает «Гордон.ua». Видео потасовки опубликовано в Facebook оператора Андрея Якобчука.
Во время заседания комитета на члена фракции «Слуга народа» Андрея Богданца напали депутаты «Свободы» Эдуард Лимонов и Игорь Мирошниченко. Таким образом они пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли. Заседание комитета перенесли на 12 декабря.
После инцидента фракция «Слуга народа» выпустила заявление, в котором назвала нападение на Богданца провокацией, целью которой является срыв законотворческого процесса.
«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — говорится в заявлении фракции.
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что Богданца госпитализировали.
С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Отмена моратория и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Украины. Законопроект о введении рынка земли, в частности, вносит изменения в Земельный кодекс в части приобретения права собственности на сельхозземли. Такое право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , Видео , В мире , Криминал , Эдуард Лимонов , Игорь Мирошниченко , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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