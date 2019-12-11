В Раде снова подрались депутаты

Во время заседания комитета на члена фракции «Слуга народа» Андрея Богданца напали депутаты «Свободы» Эдуард Лимонов Игорь Мирошниченко . Таким образом они пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли. Заседание комитета перенесли на 12 декабря.

После инцидента фракция «Слуга народа» выпустила заявление, в котором назвала нападение на Богданца провокацией, целью которой является срыв законотворческого процесса.

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — говорится в заявлении фракции.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что Богданца госпитализировали.