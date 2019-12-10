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Медведчук заявил, что принятый бюджет движет Украину в эпоху нищеты 

News.ru + ещё 1 1 час назад
«Украина движется в эпоху нищеты»
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что принятый бюджет Украины на 2020 год движет страну из эпохи бедности в эпоху нищеты. Об этом сообщила газета «Известия».
«Великолепные» результаты деятельности парламента. «Великолепный» бюджет, который превращает страну и переносит автоматом из эпохи бедности в эпоху нищеты. «Великолепная» программа правительства
"Это отразится в ближайший месяц на экономической ситуации в стране", — процитировали Виктора Медведчука «Известия».
Он добавил, что утверждённая программа не даст Украине шансов на экономическое развитие, а также то, что новые законы уничтожают и притесняют малый и средний бизнес.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Виктор Медведчук назвал самым страшным для Украины то, что страна находится под внешним управлением Вашингтона, МВФ, фонда Сороса, а также других финансовых институтов. По мнению политика, все инициативы власти направлены в угоду этим структурам, а не на улучшение жизни граждан.
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Комментарии 1 
Теги:
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Международный валютный фонд , газета "Известия"
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