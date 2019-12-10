«Украина движется в эпоху нищеты»

Медведчук заявил, что принятый бюджет движет Украину в эпоху нищеты

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что принятый бюджет Украины на 2020 год движет страну из эпохи бедности в эпоху нищеты. Об этом сообщила газета «Известия».

«Великолепные» результаты деятельности парламента. «Великолепный» бюджет, который превращает страну и переносит автоматом из эпохи бедности в эпоху нищеты. «Великолепная» программа правительства

"Это отразится в ближайший месяц на экономической ситуации в стране", — процитировали Виктора Медведчука «Известия».

Он добавил, что утверждённая программа не даст Украине шансов на экономическое развитие, а также то, что новые законы уничтожают и притесняют малый и средний бизнес.