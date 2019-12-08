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В Киеве сотни людей вышли на Майдан 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Фото: РИА Новости
Участники акции намерены предостеречь президента Украины Владимира Зеленского от перехода «красных линий» на переговорах в Париже.
Акция под названием «Красная линия», целью которой является предостеречь президента Владимира Зеленского от «сдачи национальных интересов» на переговорах в Париже, проходит в Киеве. В центре города на Майдане Независимости собрались несколько тысяч человек. У подножия стелы независимости установили сцену, с которой выступают организаторы мероприятия и активисты.
Заявленная цель митинга — предостеречь украинского лидера от недопустимости перехода так называемых «красных линий» на переговорах в Париже, которые пройдут 9 декабря и где запланировано проведение саммита в «нормандском формате». Эти «красные линии» 3 декабря были обозначены тремя фракциями Верховной Рады Украины — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».
Среди выдвигаемых требований — недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству страны, компромиссов, касающихся европейского и евроатлантического курса.
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Комментарии 58 
Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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