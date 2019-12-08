Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Не вписался в рынок: вице-губернатор выпал из окна
Не вписался в рынок: вице-губернатор выпал из окна
Происшествия
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Армия
"Крым и Донецк просили не отдавать их Украине"
"Крым и Донецк просили не отдавать их Украине"
Политика
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Армия

Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже 

Lenta.ru 1 час назад
Киев предсказал результаты саммита в Париже
Фото: РИА Новости
Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования». Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По словам представителя главы государства, Киев находится в сложной ситуации, но тем не менее украинская делегация летит в столицу Франции «с очень сильной позицией».
«У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник — это украинский народ, который хочет войны», — отметила Мендель.
Говоря о «послевкусии разочарования», пресс-секретарь Зеленского напомнила, что за последние три года прогресса в завершении войны в Донбассе практически не было. Отдельно Мендель затронула тему протестных акций против так называемой «капитуляции».
«Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной «капитуляции», давайте охладите пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями», — сказала она и привела пример мост в Станице Луганской, о возможности отстроить который «были сомнения», но он был открыт на два дня раньше запланированного срока.
6 декабря пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает соглашения по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже. При этом он понадеялся, что в конце саммита будет принят некий «необязывающий» документ, в котором зафиксируют «какие-то точки, по которым есть совместное понимание». «Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы», — уточнил представитель Кремля.
В ноябре секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса. В первую очередь глава государства намерен обсудить тему обмена военнопленными. Как отметил Данилов, «речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену». Также во время саммита будет обсуждаться прекращение огня на всей линии разграничения, поскольку у киевских властей нет «большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины». Третий вопрос, который президент Украины собирается обсудить в ходе саммита «нормандской четверки», будет посвящен российско-украинской границе.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
Последние новости
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России Погиб находившийся под следствием российский вице-губернатор Погиб находившийся под следствием российский вице-губернатор Названы три этапа старения человека Названы три этапа старения человека
Комментарии 1 
Теги:
Украина , В мире , Алексей Данилов , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , Владимир Путин , Германия , Киев , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не вписался в рынок: вице-губернатор выпал из окна
Не вписался в рынок: вице-губернатор выпал из окна 1
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские Су-35 перехватили израильские истребители 14
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине» 54
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой 193
Москвичам пообещали осень в декабре
Москвичам пообещали осень в декабре 1
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
03:16
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Армия Оружие
Москвичам пообещали осень в декабре
01:20
Москвичам пообещали осень в декабре
Погода Новости Москвы
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
01:19
«Крым и Донецк просили не отдавать их Украине»
Политика Украина
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
00:49
Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой
Армия В мире
Германия потребовала новых мер против России
01:16
Германия потребовала новых мер против России
В мире
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
04:10
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
Шоу-бизнес
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
00:33
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
В мире
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение