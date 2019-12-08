Украину обвинили в неблагодарности за подарки от СССР

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

"Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, — оно цениться никогда не будет.

Так и с Украиной произошло. В. Ленин создал квази-государство — УССР. И. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н. Хрущев с "барского плеча" подарил Крым", — написал он на своей странице во "Вконтакте".

По словам экс-парламентария, украинские власти "разбрасываются" историей и не дорожат тем, что им "просто так отдали то, что русским царям и могучей империи давалось кровью и потом".

"После прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови. Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку. А все ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов", — отметил Журавко.

Именно из-за этого, считает политик, Крым вернулся в состав России, а Донбасс может отделиться от Украины.

Экс-депутат подчеркнул, что народы, которые не ценят историю и не передают ее новым поколениям, в результате теряют самобытность, государственность и "растворяются среди других народов".