Киев остался без денег МВФ 

Украина не успеет получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2019 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на украинское издание Liga.net.
По словам источников издания в государственных структурах, Украина не успела выполнить предыдущие договоренности, которые обсуждались с фондом. Речь идет об изменениях в финансовое законодательство, которые до сих пор не обсуждались в Верховной раде.
«Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте», — пояснил один из источников.
Другой источник заявил, что текст изменений уже согласован с МВФ, и до конца года власти рассчитывают подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве с фондом.
Украина рассчитывает получить от МВФ 4-6 млрд долларов в течение трех лет.