Киев остался без денег МВФ

По словам источников издания в государственных структурах, Украина не успела выполнить предыдущие договоренности, которые обсуждались с фондом. Речь идет об изменениях в финансовое законодательство, которые до сих пор не обсуждались в Верховной раде

«Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте», — пояснил один из источников.

Другой источник заявил, что текст изменений уже согласован с МВФ, и до конца года власти рассчитывают подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве с фондом.

Украина рассчитывает получить от МВФ 4-6 млрд долларов в течение трех лет.