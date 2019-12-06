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Россияне предположили, какое будущее ждет Украину 

Рамблер 1 час назад
Россияне предположили, какое будущее ждет Украину
Фото: ТАСС
Россияне приняли участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера.
Тема касалась Украины, а точнее того, какое, по мнению людей, будущее ждет эту страну.
Но прогнозы большинства были весьма неутешительными.
В цифрах картина выглядит следующим образом:
47% участников считают, что Украина развалится и перестанет существовать как самостоятельное государство.
37% опрошенных считают, что еще очень долго обстановка будет оставаться такой же нестабильной.
Но у 13% россиян более оптимистичные взгляды на этот счет. Их ответ был таким: «Ситуация в стране постепенно наладится, жизнь станет спокойной».
А 3% ответили, что для них этот вопрос является слишком сложным.
Всего в опросе приняли участие 5001 человек.
Отмена моратория на продажу земли и конфликт в Донбассе станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину. Мы должны поддержать [президента Украины Владимира] Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время не дать распродать украинскую землю ставленникам Сороса», — считает парламентарий. Украину целенаправленно втянули в войну в Донбассе, уверен Рабинович, теперь же страну подводят к последнему рубежу — продаже земли. За всем этим якобы стоят люди американского миллиардера и финансиста Джорджа Сороса.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Украина , Вадим Рабинович , Джордж Сорос , Верховная Рада
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