Россияне предположили, какое будущее ждет Украину

Россияне приняли участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера.

Тема касалась Украины , а точнее того, какое, по мнению людей, будущее ждет эту страну.

Но прогнозы большинства были весьма неутешительными.

В цифрах картина выглядит следующим образом:

47% участников считают, что Украина развалится и перестанет существовать как самостоятельное государство.

37% опрошенных считают, что еще очень долго обстановка будет оставаться такой же нестабильной.

Но у 13% россиян более оптимистичные взгляды на этот счет. Их ответ был таким: «Ситуация в стране постепенно наладится, жизнь станет спокойной».

А 3% ответили, что для них этот вопрос является слишком сложным.

Всего в опросе приняли участие 5001 человек.

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