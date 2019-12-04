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Бывший израильский разведчик предрёк новый Майдан на Украине 

News.ru 2 часа назад
Украине предрекли новый Майдан
Фото: Reuters
Экс-разведчик из Израиля Яков Кедми заявил, что Украину ждёт новая революция во время президентского срока Владимира Зеленского. По его словам, это произойдёт после саммита в «нормандском формате» (главы Украины, России, Франции и Германии).
Он уверен, что в настоящий момент страна находится в шатком положении, передаёт argumenti.ru. Кроме того, к кризису в государстве может привести большое число банд, считает военный.
Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что итогом саммита «нормандской четвёрки» может стать документ, который будет носить декларативный или обязывающий характер.
О том, что проект коммюнике «нормандской четвёрки» уже согласован, также заявлял директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента Владиславу Суркову.
«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Теги:
Украина , В мире , Алексей Чеснаков , Владислав Сурков , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Яков Кедми , ЦПКР , газета "Аргументы недели" , Германия , Израиль , Франция
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