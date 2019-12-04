Украине предрекли новый Майдан

Бывший израильский разведчик предрёк новый Майдан на Украине

Он уверен, что в настоящий момент страна находится в шатком положении, передаёт argumenti.ru. Кроме того, к кризису в государстве может привести большое число банд, считает военный.

Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что итогом саммита «нормандской четвёрки» может стать документ, который будет носить декларативный или обязывающий характер.

О том, что проект коммюнике «нормандской четвёрки» уже согласован, также заявлял директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков , близкий к помощнику президента Владиславу Суркову

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.