Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины , заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович , слова которого приводятся на сайте партии.

"Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину. Мы должны поддержать Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время дать не распродать украинскую землю ставленникам Сороса", — сказал парламентарий.

По его словам, страну целенаправленно втянули в войну в Донбассе, а теперь подводят Украину к последнему рубежу — продаже земли.

"А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти, которая сумела поставить премьер-министра и десяток крупнейших руководителей", — добавил Рабинович,

Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.