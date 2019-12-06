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Армия

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину 

РИА Новости + ещё 12
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
"Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину. Мы должны поддержать Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время дать не распродать украинскую землю ставленникам Сороса", — сказал парламентарий.
По его словам, страну целенаправленно втянули в войну в Донбассе, а теперь подводят Украину к последнему рубежу — продаже земли.
"А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти, которая сумела поставить премьер-министра и десяток крупнейших руководителей", — добавил Рабинович,
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Законопроекты , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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