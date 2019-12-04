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Вооруженные люди проводят обыски в киевском офисе Медведчука 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
В офис Медведчука пришли с обысками
Фото: РИА Новости
В Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции партии Ренат Кузьмин.
По его словам, в здание пришли вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины.
"Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", — заявил Кузьмин.
Он добавил, что обыски также проходят в офисах других оппозиционных депутатов, расположенных в том же здании.
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Теги:
Украина , В мире , Политика , Происшествия , Ренат Кузьмин , Виктор Медведчук , СБУ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев
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