В офис Медведчука пришли с обысками

Вооруженные люди проводят обыски в киевском офисе Медведчука

Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука , сообщает ТАСС.

По его словам, в здание пришли вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины

"Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", — заявил Кузьмин.

Он добавил, что обыски также проходят в офисах других оппозиционных депутатов, расположенных в том же здании.