В офис Медведчука пришли с обысками

В Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции партии Ренат Кузьмин.
По его словам, в здание пришли вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины.
"Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", — заявил Кузьмин.
Он добавил, что обыски также проходят в офисах других оппозиционных депутатов, расположенных в том же здании.