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Обещавшую «вжарить по России» замминистра Украины уволили 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Решена судьба обещавшей «вжарить по России» замминистра
Фото: РИА Новости
Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.
28 ноября Зеркаль написала заявление об увольнении.
«Я ухожу с должности… но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — заявила она, разместив на своей странице в Facebook фотографию заявления об уходе по собственному желанию.
Помимо дипломата, украинское правительство уволило еще пятерых высокопоставленных чиновников. В частности, Кабмин освободил от должности главы Государственной службы по вопросам труда Романа Чернегу, Эдуард Петренко был уволен с должности главы Национальной службы здоровья.
3 декабря Зеркаль заявила, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак настойчиво рекомендовал ей «прекратить медиаактивность». Она призналась, просьба последовала после ее интервью, где она говорила о политике украинских властей. Зеркаль добавила, что прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было важно «не создавать дополнительного напряжения».
Ранее Елена Зеркаль пообещала, что Украина «вжарит» по России в том случае, если Международный суд ООН примет решение в пользу Киева в деле о нарушении двух международных конвенций и истребует у Кремля компенсацию. «Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — резюмировала дипломат.
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Теги:
Украина , В мире , Роман Чернега , Елена Зеркаль , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , ООН , Правительство Украины
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