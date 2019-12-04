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Россияне предположили, доверяет ли украинский народ Зеленскому 

Рамблер 2 часа назад
Россияне предположили, доверяет ли украинский народ Зеленскому
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась мнением россиян относительно того, доверяет ли украинский народ Зеленскому или нет. 70% опрошенных склоняются к тому, жители Украины не доверяют их президенту. По их словам, во всем виноват сам Зеленский, который «сулил золотые горы, а на деле ни одного своего слова не сдержал».
21% опрошенных считают, что украинский народ ему доверяет, поскольку сам же его и избрал.
9% россиян ответили, что им сложно судить в данном случае.
Всего в опросе приняли участие 5123 человека.
Президент Украины заявил о том, что нет такого политика, которому он бы доверял. Более того, Зеленский, отметив, что пришел в политику из бизнеса, высказал мнение, что доверия в политике быть не может вовсе.
«Зато у каждого есть свои интересы», — заявил он.
Зеленский добавил, что, будучи школьником, любил математику за то, что там ему было все понятно, а неизвестных в задачах, которые требовалось решать, было одно или два. В политике же, по его словам, неизвестное — все.
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Комментарии 3 
Редактор:  Лера Букина
Теги:
Украина
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