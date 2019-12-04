Россияне предположили, доверяет ли украинский народ Зеленскому

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась мнением россиян относительно того, доверяет ли украинский народ Зеленскому или нет. 70% опрошенных склоняются к тому, жители Украины не доверяют их президенту. По их словам, во всем виноват сам Зеленский, который «сулил золотые горы, а на деле ни одного своего слова не сдержал».

21% опрошенных считают, что украинский народ ему доверяет, поскольку сам же его и избрал.

9% россиян ответили, что им сложно судить в данном случае.

Всего в опросе приняли участие 5123 человека.

Президент Украины заявил о том, что нет такого политика, которому он бы доверял. Более того, Зеленский, отметив, что пришел в политику из бизнеса, высказал мнение, что доверия в политике быть не может вовсе.

«Зато у каждого есть свои интересы», — заявил он.

Зеленский добавил, что, будучи школьником, любил математику за то, что там ему было все понятно, а неизвестных в задачах, которые требовалось решать, было одно или два. В политике же, по его словам, неизвестное — все.