Почему на Украине уже говорят о досрочных выборах

Тимошенко готовится к досрочным президентским выборам

Юлия Владимировна Тимошенко обвинила Зеленского в заговоре против украинского народа (в связи с намерением до конца текущего года запустить механизм продажи земель сельскохозяйственного назначения) и призвала посадить в тюрьму всех причастных к афере с главным национальным достоянием. С главным оставшимся национальным достоянием.

Ещё недавно таковым была ГТС (газо-транспортная система) Украины , которую, кстати, тоже отдельным законом ещё в 2005 году, под одобрительное улюлюканье десятков миллионов озабоченных сохранением национального достояния граждан, запретили приватизировать, продавать, акционировать и хоть как-то исключать из государственной собственности, хотя бы частично.

Теперь ГТС уже не актуальна, ибо скоро, по причине отсутствия в ней газа, превратится в самые большие залежи металлолома в мире. Соответственно и Тимошенко, ранее самоотверженно сражавшаяся за ГТС, начала битву за землю. Если Юлии Владимировне удастся на земле сколотить состояние хотя бы вполовину меньшее, чем она сколотила на газе, это уже будет оглушительный успех. Но, судя по всему, Тимошенко претендует на большее.

На данный момент главная битва вокруг закона о земле идёт между условной «группой Сороса», требующей, вместе с МВФ , допустить иностранцев к покупке украинской земли с первого же дня и группой Коломойского, считающей, что вначале украинскую землю должны скупить Игорь Валерьевич и его подельники, а затем продать желающим, но уже дороже. Как видите, коренной вопрос заключается не в том будет ли распродажа земли, а в том, по каким именно правилам её будут распродавать.

Часть крупных агрохолдингов планирует вписаться в любую схему. Хоть по-соросовски, хоть по-коломойски, своё они собираются отстоять, ещё и чужого прикупить. Возможно ошибаются, но это уже «вскрытие покажет». Часть крупных и подавляющее большинство средних агрохолдингов, работающих на Украине, не желают покупать и так де факто (на правах долгосрочной аренды) принадлежащую им землю. Кроме того, зная Сороса и Коломойского, они резонно опасаются, что их заставят заплатить не только собственникам и государству, но ещё и кому-то из этих бандитов (скорее всего обоим), за то, чем они и так пользуются.

Интересы именно этих латифундистов ранее отстаивали практически все украинские партии, пугавшие население ужасами приватизации земли (которую будут самолётами вывозить в Гренландию и Антарктиду, чтобы там тюлени и пингвины выращивали кукурузу, рапс и подсолнечник). Но в 2019 году всё изменилось.

Как уже было сказано выше, главная борьба различных политических сил идёт не за или против приватизации земли, а за условия её распродажи.

Безусловно, независимо от того останется ли земля в теоретической государственной собственности, будет ли она продана жаждущим «национальным посредником» Коломойским или «международным посредником» Соросом, население Украины проиграет. Оно проиграет в любом случае (даже, если мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, паче чаяния, будет продлён ещё лет на сто). Судьба такая у населения Украины — проигрывать. Такую государственную систему оно создало вместе с национальным олигархатом и «евроинтеграторами»-грантоедами. Эта система может жить только за счёт украинского населения и только работая против его жизненных интересов. Ибо эти интересы никак (ни в одном месте) не совпадают с интересами олигархов и грантоедов.

Но, за прошедшие с момента введения моратория 25 лет, подавляющее большинство граждан Украины запугано украинской прессой до безусловного рефлекса. Распродажи земли, которая им не принадлежала, не принадлежит и никогда принадлежать не будет, они боятся больше, чем «агрессии Путина». На этом и пытается сыграть Тимошенко.

Юность Юлии Владимировны давно минула. Если она не сможет добиться реванша в ближайшие пару лет, то следующие президентские выборы (если они на Украине состоятся) она тоже проиграет. И, прощай, политика, останутся не отмщёнными обиды, не наказанными обидчики и сладостное чувство власти не будет больше, как наркотик, горячить кровь бывшей «газовой принцессы». Тимошенко из тех людей, которые умирают, вцепившись во власть и ей, безусловно, хочется вернуть безвозвратно ушедшие дни молодости, когда она была едва ли не самым перспективным украинским политиком, когда для неё не существовало слово «невозможно».

Тимошенко видит обвальное падение рейтинга Зеленского, просевшего почти на треть за два месяца. Она знает, что впереди тяжёлая зима (Юлия Владимировна как никто может вам рассказать, что значит отсутствие контракта на транзит газа). Она учитывает, что Зеленский не сумел добиться даже того уровня международной поддержки, который имел в первые два года своего правления Порошенко. Она в курсе, что окружение президента и различные финансово-политические группировки уже ведут борьбу не только за контроль над Зеленским, но и за то, что будет после Зеленского.

Более того уже сейчас многие ведут себя так, как будто Зеленского нет. На Украине уже заговорили о возможных досрочных парламентских и президентских выборах. Причём условия для них могут сложиться уже в следующем году.

Что надо политику для успешной избирательной кампании?

Во-первых, «преступный режим», с которым он борется в интересах народа. Это обеспечит Зеленский со своими «слугами», как самому Зеленскому обеспечил Порошенко.

Во-вторых, серьёзная финансовая и информационная поддержка. Её должны обеспечить не желающие земельной реформы агрохолдинги.

В-третьих, конкретная проблема, доводящая население до состояния гипервозбуждения, которую «не желает» решать «преступный режим» и которую «может решить» только «наш кандидат».

Для Зеленского такой проблемой был мир в Донбассе. Тимошенко рассчитывает, что для неё такой проблемой станет земля.

Запуганное до икоты население не видит лидера, который может возглавить борьбу за землю. Юлия Владимировна делает заявку на место этого лидера. Судя по опросам, за единственного «спасителя Украины», выступающего против распродажи земли готово проголосовать не 73%, от пришедших на выборы, а 80% от всего населения.

Загвоздка заключается только в том, дадут ли барышне возможность развернуться во всю мощь и возглавить процесс сопротивления «заговору против украинского народа». И дело здесь не только в Коломойском, Соросе и сотрудничающих с ними украинских олигархах, каждый из которых уже примерно подсчитал свою долю в этой афере. И даже не в МВФ, за которым стоят заинтересованные транснациональные сельскохозяйственные холдинги. Главная проблема Тимошенко — её репутация.

Для того, чтобы обеспечить её слияние в едином порыве со страждущим народом, необходимо, чтобы украинские агрохолдинги (выступающие против отмены моратория) влили в неё от нескольких десятков, до пары сотен миллионов долларов, только на предварительном этапе. Когда борьба пойдёт всерьёз, с учётом задействованных сил и интересов, цена президентства может вырасти до полумиллиарда только чистыми (прямыми расходами), а вместе с неизбежной «усушкой/утруской» перевалить за миллиард долларов.

Это очень большие деньги. Вкладывающие их должны быть уверенны в том, что их проблема будет решена. Но все знают, что, прорвавшись на главный пост в стране, Тимошенко может моментально (и не один раз) изменить свою позицию. Старые союзники будут уже не нужны (оказанная услуга — не услуга), понадобятся новые. Обязательства могут быть обнулены в любой момент.

Деньги в Тимошенко вложат только в том случае, если она докажет, что является безальтернативным кандидатом от противников снятия моратория. Для этого ей надо без серьёзной поддержки добиться роста своего рейтинга хотя бы до отметки в 20-25%. С учётом неизбежного дальнейшего проседания рейтинга Зеленского и стагнации в районе 14-15% (без шансов выйти за 20%) рейтинга Порошенко, такой результат к весне будет существенной заявкой на победу на досрочных выборах (если не появится очередной «Зеленский» — «молодой», «умный», «честный», «успешный», «богатый»). А такого будут и искать, и пытаться создать. Политтехнологи всегда пытаются повторить прошлый случайный успех, как генералы всегда готовятся к прошедшей войне.

Если Тимошенко таки повезёт и всё у неё сложится, останется «сущий пустяк»: надо будет нанять до ста тысяч человек (15-20 тысяч для столицы, остальные для крупных областных центров и блокирования железных и автодорог), которые будут имитировать «крестьянское восстание» против распродажи земли. Кроме того надо будет договориться с Аваковым, чтобы он не разгонял, а прикрывал протесты, а также заплатить местным полицейским начальникам и лидерам разного рода боевиков (чтобы они не проявляли ненужной самостоятельной активности). В таком варианте досрочные выборы с фавориткой Тимошенко становятся возможными. Но ведь для этого также необходимо, чтобы Коломойский, Сорос, Пинчук, Ахметов и прочие опустили руки и отстранённо наблюдали, как им плетут лапти.

Конечно, эти ребята сражаются между собой за последнюю рубашку Украины ни на жизнь, а на смерть и можно попытаться поработать на растяжке между ними. Но Тимошенко? Да ещё с идеей продления моратория? Весьма сомнительный союзник (даже в качестве ситуативного).

Так что можно пожелать Юлии Владимировне успеха в её нелёгкой борьбе, но ставки на неё делать я бы лично поостерёгся.