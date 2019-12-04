Глава МИД Украины встретится с министрами НАТО

Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров НАТО , которая проходит в Лондоне 3-4 декабря, не предусматривает отдельных переговоров с Украиной, британская сторона смогла организовать встречу для Киева на уровне министров.

"Важнейшая встреча, ради которой я в основном и приехал — это ужин министров иностранных дел стран-членов Альянса с Украиной и Грузией. Это очень важно для нас. Мы хотим постоянно быть на повестке дня Альянса, и именно такие ужины позволяют поддерживать диалог (на министерском уровне) с Альянсом", — приводит слова Пристайко издание "Европейская правда".

Министр отметил, что Венгрия выступила против такого ужина министров.

"К сожалению, из-за венгерской позиции, они (такие ужины министров) имеют статус неформальных встреч", — пояснил он.

Кроме того Пристайко добавил, что в ближайшее время Венгрия может снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО (КУН) на политическом уровне.

"В ближайшие дни парламент рассмотрит закон о среднем образовании, предусматривающий решение последней рекомендации Венецианской комиссии. Этот закон уже стоит в повестке дня Верховной рады. Я ожидаю, что после этого голосования Венгрия заявит о разблокировании работы Комиссии Украина-НАТО на уровне более высоком, чем послы", — заявил он.