Рада призвала Зеленского подтвердить интеграцию в НАТО

Рада призвала Зеленского подтвердить интеграцию Украины в НАТО

Также в Раде высказались за то, чтобы подготовить обращение к парламентам стран — членов НАТО. В нём должна объясняться просьба о помощи Украине в получении полноправного членства в Альянсе, сообщается на сайте Рады.