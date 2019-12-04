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Рада призвала Зеленского подтвердить интеграцию Украины в НАТО 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Рада призвала Зеленского подтвердить интеграцию в НАТО
Фото: Reuters
Верховная рада призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения, подтверждающего намерение Киева стать постоянным членом НАТО. За проект соответствующего постановления проголосовали 284 народных депутата.
Также в Раде высказались за то, чтобы подготовить обращение к парламентам стран — членов НАТО. В нём должна объясняться просьба о помощи Украине в получении полноправного членства в Альянсе, сообщается на сайте Рады.
Ранее News.ru сообщал, что Украина возомнила себя защитницей восточного фланга НАТО. Так обозначил роль своей страны в Лондоне на конференции NATO Engages глава украинского МИДа Вадим Пристайко. В ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не РФ, а терроризм является наибольшей угрозой для НАТО, Пристайко обвинил Москву в терроризме на государственном уровне.
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Теги:
Украина , В мире , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , МИД , Верховная Рада , НАТО , Киев
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