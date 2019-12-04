Рада призвала Зеленского подтвердить интеграцию в НАТО

Верховная рада призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения, подтверждающего намерение Киева стать постоянным членом НАТО. За проект соответствующего постановления проголосовали 284 народных депутата.
Также в Раде высказались за то, чтобы подготовить обращение к парламентам стран — членов НАТО. В нём должна объясняться просьба о помощи Украине в получении полноправного членства в Альянсе, сообщается на сайте Рады.
Ранее News.ru сообщал, что Украина возомнила себя защитницей восточного фланга НАТО. Так обозначил роль своей страны в Лондоне на конференции NATO Engages глава украинского МИДа Вадим Пристайко. В ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не РФ, а терроризм является наибольшей угрозой для НАТО, Пристайко обвинил Москву в терроризме на государственном уровне.