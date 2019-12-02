Россияне прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН

63% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что украинская сторона во многих ситуациях выступает агрессором. По их мнению, они провоцируют скандалы для того, чтобы создать еще больший конфликт с Россией

Участникам был задан вопрос: «Считаете ли вы, что украинская сторона во многих ситуациях выступает агрессором?».

27% проголосовавших заявили, что это не агрессия, а экспрессивная манера поведения. Они добавили: «Порой они сами не понимают, как глупо выглядят со стороны».

10% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос. Они пояснили: «Все вопросы, связанные с Украиной, я не комментирую».

Всего в опросе приняли участие 6632 человека.

Делегация Украины сорвала выступление представителей России на форуме ООН по вопросам нацменьшинств, который проходит в Женеве, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек . По его словам, когда он представлял свой доклад, некоторые люди позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу, а отдельные украинские представители были даже готовы броситься в драку.