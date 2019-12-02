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Россияне прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН 

Рамблер 21 минуту назад
Россияне прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН
Фото: ТАСС
63% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что украинская сторона во многих ситуациях выступает агрессором. По их мнению, они провоцируют скандалы для того, чтобы создать еще больший конфликт с Россией.
Участникам был задан вопрос: «Считаете ли вы, что украинская сторона во многих ситуациях выступает агрессором?».
27% проголосовавших заявили, что это не агрессия, а экспрессивная манера поведения. Они добавили: «Порой они сами не понимают, как глупо выглядят со стороны».
10% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос. Они пояснили: «Все вопросы, связанные с Украиной, я не комментирую».
Всего в опросе приняли участие 6632 человека.
Делегация Украины сорвала выступление представителей России на форуме ООН по вопросам нацменьшинств, который проходит в Женеве, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, когда он представлял свой доклад, некоторые люди позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу, а отдельные украинские представители были даже готовы броситься в драку.
«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — сказал он.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Украина , Руслан Бальбек , ООН , Госдума , РИА Новости
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