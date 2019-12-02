Всё в семью: экс-президент становится нищим

Всё в семью. Как экс-президент Украины Порошенко формально становится нищим

Еще 14,94% акций банка были у ближайшего друга и подельника экс-президента Игоря Кононенко , а 9,9% — у Олега Гладковского , основного фигуранта коррупционного скандала с предприятием «Укроборонпром» и бывшего заместителя секретаря СНБО. Проценты от вкладов Петра Порошенко в этом банке в прошлом году составляли значительную часть его официально задекларированных доходов — 21 млн гр.

В конце ноября ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой тоже недавно официально стал сын экс-президента Петра Порошенко Алексей, стала акционером АО "Международный инвестиционный банк". ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen и является учредителем ряда других дочерних предприятий корпорации.

Еще в октябре Петр Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Рошен на старшего сына Алексея и теперь экс-президент числится как "бывший собственник". "Бывшим" стал также президент корпорации «Рошен» Вячеслав Москалевский . Тот факт, что экс-президент переписал жемчужину своей бизнес-империи — корпорацию «Рошен» — на сына говорит и о том, что все его прежние обещания продать корпорацию через «слепой траст» были лишь сказкой для легковерных украинцев. Если бы «слепой траст» действительно искал покупателей, то сменить собственника в период поиска было бы невозможно.

Банк для отмывания денег

«Международный инвестиционный банк», который Петр Порошенко отписывает своей кровинушке и экс-депутату его партии Алексею Порошенко, не только приносил бывшему президенту миллионные дивиденды по вкладам. Этот банк фигурирует в одном из уголовных дел против Порошенко. На сегодняшний день ГБР расследует несколько дел с участием экс-президента. В ходе следствия была арестована часть имущества Порошенко, в том числе, уже, якобы проданного им завода "Кузница на Рыбальском", однако в конце ноября арест был снят. По версии следствия, через этот банк и осуществлялась данная сделка. Затем из банка активно выводились средства. В сентябре сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск в «Международном инвестиционном банке», изъяв доказательства вывода экс-президентом Украины денег из данного финансового учреждения.

Как сообщал юрист Андрей Портнов , правоохранители нашли и изъяли доказательства, подтверждающие снятие экс-президентом Петром Порошенко огромной суммы наличных долларов.

«Злые языки утверждают, что вчера при обыске в Международном инвестиционном банке, откуда Порошенко в мае-июне этого года вынес 340 килограмм наличных долларов, следователи изъяли сервер с видеофайлами, кассовые ордера, подтверждающие факт снятия 34 млн долларов и все платежные документы», — сообщал Портнов.

Всего же только за первые девять месяцев текущего года активы «Международного инвестиционного банка» сократились в три раза с 9,3 до 3,0 млрд грн. Отток депозитов физлиц с начала года составил 2 млрд или 70%. Одним из основных клиентов своего же банка был, собственно, сам Петр Порошенко. Деньги он начал потихоньку выводить еще с марта этого года, после того как проиграл в первом туре выборов.

Сказка о потерянном времени

Пока украинская прокуратура тянет время с привлечением Петра Порошенко к ответственности, пока парламент не решается лишить его иммунитета, он активно переписывает свое имущество на сына — так и деньги не уйдут из семьи, и миллиардер формально останется «гол, как сокол».

Государственный бюджет тоже, похоже, будет помогать «бедной» семье всем, чем может. Как сообщил 30 ноября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в бюджете на 2020 год предусмотрено 150 млн грн на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Марина Порошенко

Примечательно, что Петр Порошенко обещал продать свой бизнес еще в 2014 году, затягивая процесс до тех пор, пока не истек его президентский срок. И только угроза реального привлечения к ответственности заставила его переписывать бизнес на сына. Стоит отметить, что касается это только украинских активов Порошенко, похоже, за свой бизнес и поместья, находящиеся заграницей, он беспокоится в меньшей степени. Иное дело, активы на Украине, которые могут арестовать или растащить вчерашние соратники, если Петру Порошенко придется бежать из страны. В такой ситуации доверить свои детища можно только своему единокровному детищу.

На информацию о том, что экс-президент переписывает банк на сына, юрист Андрей Портнов отреагировал саркастическими комментариями в адрес генпрокурора Руслана Рябошапки , который явно не торопится с делами, где фигурирует экс-президент.

«Друзья, сегодня ровно три месяца работы нового Генерального прокурора. И как раз так совпало, что сегодня Порошенко переписал на сына ещё и Международный инвестиционный банк, в котором после обыска следователи подтвердили снятие фигурантом в мае этого года 340 кг наличных стодолларовых купюр. Недавно Порошенко уже переписал на сына Roshen, теперь банк. На Тигипко переписал Кузню на Рыбальском, а на Макеенко — телеканал Прямой. Ко ста дням работы Генерального прокурора можно переписать на родственников фигуранта все его остальные счёта, активы и офшоры. А если больше нет родственников, можно переписать всё на самого прокурора», — написал Портнов.

Складывается впечатление, что новые власти Украины специально дают экс-президенту время и возможности подчистить «авгиевы конюшни» своего бизнеса, чтобы потом развести руками и заявить, что с юридической точки зрения Порошенко чист и даже взять с него нечего.

«Что тут сказать. Еще потяните чуть-чуть, ему важно "5 канал" пристроить и пару-тройку других операций провести. И встретить арест бездомным бедняком. Если арест вообще состоится», — иронизирует по этому поводу Телеграмм-канал Klymenko-Time.

Впрочем, по словам украинского адвоката Ростислава Кравца, такой шаг с юридической точки зрения может и не помочь экс-президенту.

«Сын Петра Порошенко и он сам являются связанными лицами. Поэтому, переписав на сына активы, он никоим образом не защитит их от конфискации. Но, по моему мнению, сам факт, что он пытается это сделать, свидетельствует о его неуверенности в линии защиты в тех уголовных делах, которые сегодня в работе у ГБР», — говорит Кравец.