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«Донбасс отторгается от Украины» 

Рамблер + ещё 3 7 минут назад
Республики Донбасса выходят из Украины и это неизбежный факт. Его осознают украинские, европейские и российские политики, но не торопятся, с действиями, чтобы не будоражить киевских радикалов. Так считает писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях, передает РИА Новости.
«Там совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Это все понимают. Просто это сложный технологический процесс, который невозможно разрешить одним жестом…», — сказал Прилепин.
По его мнению, Зеленский и его команда стали заложниками радикалов, которые начнут «шатать» президента в случае быстрого решения вопроса. Европа устала от этой проблемы, санкции против России не сработали. Будущее прелпределено: войска будут разводить, а Донбасс будет переходить в другой неукраинский политический формат. В Киеве политики уже понимают, что они не удержат Донбасс, и что он им чужой.
«Там живут два-три миллиона человек, которые никогда не захотят жить на Украине и которые слишком большую цену заплатили, чтобы туда возвращаться», — резюмировал писатель.
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Российский писатель Захар Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне. Воевал в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира батальона ДНР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Захар Прилепин подвёл итог 28 летнему существованию Украины, которая превратилась в беднейшую страну Европы, полностью зависящую от советников из США.
Комментарии776 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Захар Прилепин , РИА Новости
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