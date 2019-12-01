Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Греческая делегация устроила скандал на открытии TANAP
Греческая делегация устроила скандал на открытии TANAP
В мире
"Донбасс отторгается от Украины"
"Донбасс отторгается от Украины"
Украина
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища»
Шоу-бизнес
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Политика

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити» 

РИА Новости 35 минут назад
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд
Фото: РИА Новости
Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом". Соответствующий пост он разместил в своем Facebook.
"Вагон первого класса — грязный ободранный хлев. Невероятно грязные окна. Туалеты работают через один — в них стоят очереди", — поделился впечатлениями блогер.
Кроме того, Денисенко пожаловался на неработающий с момента отправления состава Wi-Fi, большое количество рекламы и сваленные в тамбурах мусорные пакеты.
""Укрзализныця" — ваши реформы заметны невооруженным глазом", — отметил он.
Позднее блогер добавил, что все указанное им — "проблема отдельно взятого состава", а оператор железных дорог "Укрзализныця" "принес извинения" и обещал исправить выявленные недостатки.
Ранее в украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о плачевном состоянии железнодорожной инфраструктуры страны. Так, средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" составляет 31 год, при этом компания не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет.
Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов железнодорожного оператора составляет 40 лет, среди которых также нет локомотивов, произведенных менее восьми лет назад.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Последние новости
Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Комментарии1 
Теги:
Украина , В мире , Владимир Денисенко , Укрзализныця , Киев , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греческая делегация устроила скандал на открытии TANAP
Греческая делегация устроила скандал на открытии TANAP
«Донбасс отторгается от Украины»
«Донбасс отторгается от Украины» 32
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища» 9
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Россия ответила США на критику закона об иноагентах 186
Новые воинские звания ввели на Украине
Новые воинские звания ввели на Украине 26
Видео
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
00:30
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
Общество Образование
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
01:10
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение