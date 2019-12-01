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На Украине заявили о превращении СНБО в «посмешище с клоунами» 

RT на русском 57 минут назад
«Превратили СНБО Украины в посмешище с клоунами»
Фото: globallookpress.com
Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил о превращении СНБО в «посмешище с клоунами».
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Кривоноса на его странице в Facebook.
«Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами. Продолжаю работать ради Украины! Как говорят: за одного битого, двух небитых дают», — написал он.
Таким образом он прокомментировал своё увольнение с должности.
Вместе с этим Кривонос добавил, что подозревает, что секретарь СНБО Алексей Данилов «протолкнул подписания указа».
В октябре президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова.
30 сентября украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.
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Теги:
Украина , В мире , Александр Данилюк , Алексей Данилов , Владимир Зеленский
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