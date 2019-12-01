«Превратили СНБО Украины в посмешище с клоунами»

На Украине заявили о превращении СНБО в «посмешище с клоунами»

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил о превращении СНБО в «посмешище с клоунами». Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Кривоноса на его странице в Facebook. «Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами. Продолжаю работать ради Украины! Как говорят: за одного битого, двух небитых дают», — написал он. Таким образом он прокомментировал своё увольнение с должности. Вместе с этим Кривонос добавил, что подозревает, что секретарь СНБО Алексей Данилов «протолкнул подписания указа». В октябре президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова. 30 сентября украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.

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