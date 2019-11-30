Бросивший в Януковича яйцо украинец получил пост

Бросивший в Януковича яйцо украинец стал заместителем губернатора

Дмитрий Романюк , прославившийся тем, что будучи студентом бросил яйцо в бывшего президент Украины Виктора Януковича , стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области. Об этом в своем аккаунте на Facebook рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Чиновник выложил совместное фото с Романюком. «Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнула такое сделать — это он, ныне заместитель председателя Областной Государственной Администрации в Ивано-Франковской области», — подписал Криклий снимок. Министр охарактеризовал Романюка как очень светлого, умного и принципиального человека.

24 сентября 2004 года в Виктора Януковича, который тогда был премьер-министром страны, во время его визита в Ивано-Франковскую область кинули куриное яйцо. Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.