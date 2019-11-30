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Бросивший в Януковича яйцо украинец стал заместителем губернатора 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Бросивший в Януковича яйцо украинец получил пост
Фото: Facebook / Vladyslav Kryklii
Дмитрий Романюк, прославившийся тем, что будучи студентом бросил яйцо в бывшего президент Украины Виктора Януковича, стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области. Об этом в своем аккаунте на Facebook рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Чиновник выложил совместное фото с Романюком. «Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнула такое сделать — это он, ныне заместитель председателя Областной Государственной Администрации в Ивано-Франковской области», — подписал Криклий снимок. Министр охарактеризовал Романюка как очень светлого, умного и принципиального человека.
24 сентября 2004 года в Виктора Януковича, который тогда был премьер-министром страны, во время его визита в Ивано-Франковскую область кинули куриное яйцо. Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк.
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.
Ранее в ноябре стало известно, что бывший глава администрации президента Петра Порошенко — Игорь Райнин — оказался членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую на Украине считают пророссийской. Один из руководителей партии Юрий Бойко рассказал, что Райнин давно состоит в политической силе, но раньше эту информацию приходилось держать в секрете ради его безопасности.
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Теги:
Украина , В мире , Игорь Райнин , Дмитрий Романюк , Виктор Янукович , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Администрация Президента РФ
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