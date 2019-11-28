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Политика

Надежда Савченко обматерила журналиста 

Lenta.ru 55 минут назад
Савченко обматерила журналиста
Фото: РИА Новости
Ведущий программы «Антиподы» Сергей Иванов рассказал, что во время съемок очередного выпуска бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обматерила его за кадром. Свой диалог с новой гостьей шоу он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Из вас бы вышел хороший следователь… Умеете ********* (доставать — прим. «Ленты.ру»). Даже **** послать хочется», — сказала Савченко. В ответ журналист заявил, что «делает для этого все».
Иванов рекомендовал пользователям сети посмотреть новый выпуск программы в эфире, поскольку «будет жарко».
В марте прошлого года Савченко на заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство о ее аресте, нецензурно высказалась в сторону прокурора. Она заявила, что Россия от Украины отличается тем, что «они там так судить, как вы меня, не будут». Когда судья выходил из зала, она добавила, что прокурор «загнался» и нарекла его ********* (дебилом).
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Теги:
Украина , В мире , Сергей Иванов , Надежда Савченко , Верховная Рада , Lenta.ru
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