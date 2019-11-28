Надежда Савченко обматерила журналиста

«Из вас бы вышел хороший следователь… Умеете ********* (доставать — прим. «Ленты.ру»). Даже **** послать хочется», — сказала Савченко. В ответ журналист заявил, что «делает для этого все».

Иванов рекомендовал пользователям сети посмотреть новый выпуск программы в эфире, поскольку «будет жарко».

В марте прошлого года Савченко на заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство о ее аресте, нецензурно высказалась в сторону прокурора. Она заявила, что Россия от Украины отличается тем, что «они там так судить, как вы меня, не будут». Когда судья выходил из зала, она добавила, что прокурор «загнался» и нарекла его ********* (дебилом).