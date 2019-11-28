Россия vs Украина: кто первым перекроет вентиль?

Киев не собирается блокировать поставки «Газпрома», даже если не удастся заключить новый контракт с Россией о транзите газа, заявил исполнительный директор «Нафтогаза». Но сохранятся ли поставки и получится ли договориться?

Украина не намерена блокировать поставки «Газпрома», даже если с Россией не удастся заключить новый контракт о транзите газа. Об этом в беседе с Deutsche Welle заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

«Я напомню, что в письме, которое прислал «Газпром» «Нафтогазу», черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины», — заявил Витренко.

Если после 1 января поставки все же сохранятся, Киев отправит газ в хранилища и не будет его «воровать, забирать, потреблять». Запас есть, говорит директор «Нафтогаза»: 21 млрд кубометров газа.

«Мне кажется, что его, в принципе, и брали на работу для того, чтобы заниматься таким активным медийным троллингом, рассказывать про независимость, про то, как Украина опять всех победила. Заодно одним из следствий этой медийной активности является негативный информационный фон для проведения переговоров. Вероятность того, что у менеджмента «Нафтогаза» есть установка сорвать переговоры, исключать не стоит. Кроме того, «Нафтогаз», как вы знаете, должен уйти из сферы транзита в результате имплементации европейских правил, и думаю, что им это не очень нравится и они бы хотели как-то усилить свои позиции. Конечно, нельзя сказать, что это самостоятельные фигуры».

Ранее стало известно, что Владимир Путин Владимир Зеленский могут провести отдельную встречу на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря и в том числе обсудить газовый вопрос. Высказывания руководства «Нафтогаза» создают напряжение в преддверии саммита и подрывают позиции Зеленского, считает глава Центра политического и экономического анализа Александр Кава:

«Витренко умышленно вредит будущим переговорам между Россией и Украиной по поставкам газа и в Европу, и на Украину. И Витренко, и Коболев — это представители старой команды Петра Порошенко, и они проводят политику независимо от того, что желает и делает Владимир Зеленский и его команда. Я думаю, что все-таки компромисс возможен, но с украинской стороны, однозначно, необходимо в кратчайшие сроки сменить руководство «Нафтогаза». Если руководство останется неизменным, то вполне возможны серьезные противостояния в начале года с поставками газа, то есть и до конца года соглашение достигнуто не будет. Витренко и Коболев, эти два руководителя «Нафтогаза», играют ва-банк. Все будет зависеть от того, хватит ли мужества Владимиру Зеленскому сменить руководство «Нафтогаза». Пока он проявил слабость в этом вопросе. Мы видим, что Зеленский уже полгода президент, три месяца новое правительство и новый парламент, а Витренко и Коболев дальше возглавляют «Нафтогаз». В стране достаточно профессиональных людей, которые могут занять эти должности».

Транзитный контракт Москвы и Киева заканчивается 31 декабря. Новый стороны пока не заключают, у России есть принципиальное условие — обнуление судебных претензий. Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель назвал условие «неприемлемым».