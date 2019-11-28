В пресс-службе Зеленского снова перепутали Литву и Латвию

В пресс-службе Зеленского опять перепутали Литву и Латвию

Мендель опубликовала фото, сопроводив его подписью «платье для латвийской командировки», тогда как Зеленский сейчас находится с визитом в Литве. После того, как комментаторы обратили внимание на ошибку, Мендель назвала это «неудавшимся троллингом».

Ранее пресс-служба Зеленского уже путала прибалтийские страны. В социальной сети был опубликован пост с фотоснимками визита украинского лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве. Текст с ошибкой находился на странице около получаса, а затем был исправлен.

Еще один казус произошел во время визита Зеленского в Канаду. На официальном сайте украинского лидера было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто. На самом деле столица Канады — Оттава.