Соратник Порошенко оказался членом пророссийской партии

Один из руководителей партии Юрий Бойко рассказал, что Райнин давно состоит в политической силе, но раньше эту информацию приходилось держать в секрете ради безопасности Райнина.

«Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что [Райнин] единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины, и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело», — подчеркнул Бойко.

Райнин возглавлял администрацию президента с августа 2016 года до конца президентского срока Петра Порошенко.