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Соратник Порошенко оказался членом пророссийской партии 

Lenta.ru 1 час назад
Соратник Порошенко оказался членом пророссийской партии
Фото: ТАСС
Игорь Райнин, бывший глава администрации президента Петра Порошенко, оказался членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую на Украине считают пророссийской. Он возглавил ее харьковское отделение, сообщает Kharkiv Today.
Один из руководителей партии Юрий Бойко рассказал, что Райнин давно состоит в политической силе, но раньше эту информацию приходилось держать в секрете ради безопасности Райнина.
«Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что [Райнин] единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины, и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело», — подчеркнул Бойко.
Райнин возглавлял администрацию президента с августа 2016 года до конца президентского срока Петра Порошенко.
Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины и бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков ранее был сторонником бывшего президента Виктора Януковича и работал в «Партии регионов». По словам политика, после 2010 года он разочаровался в Януковиче и вышел из его партии. Разумков также отметил, что в «Партии регионов» были «достойные люди, были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти».
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Теги:
Украина , В мире , Игорь Райнин , Виктор Янукович , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , Администрация Президента РФ , Верховная Рада
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