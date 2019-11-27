«Вийди отсюда, розбiйник»: Крылатые фразы Зеленского увековечили на носках

По информации издания, соответствующий товар можно приобрести в магазине «Чулок UA» в Житомире, а вышиты на носках такие «крылатые» фразы украинского лидера, как «Вийди отсюда, розбiйник» («Выйди отсюда разбойник») и «Плохо чуеш мене?» («Плохо слышишь меня?»).

Обе фразы, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский произнес в июле в ходе встречи в Борисполе с местными властями и активом Киевской области.

Тогда он отчитал секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка за ненадлежащее функционирование местной больницы. Пока тот оправдывался (больница не принадлежит городу и тому подобное), Зеленский в интернете прочел, что Годунок был ранее судим за разбой. Президент поинтересовался у него, правда ли это. Тот подтвердил, после чего Зеленский и произнес фразы, ставшие «крылатыми».