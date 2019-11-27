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«Вийди отсюда, розбiйник»: Крылатые фразы Зеленского увековечили на носках 

Рамблер + ещё 4 56 минут назад
На Украине продают носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Житомир онлайн».
По информации издания, соответствующий товар можно приобрести в магазине «Чулок UA» в Житомире, а вышиты на носках такие «крылатые» фразы украинского лидера, как «Вийди отсюда, розбiйник» («Выйди отсюда разбойник») и «Плохо чуеш мене?» («Плохо слышишь меня?»).
Обе фразы, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский произнес в июле в ходе встречи в Борисполе с местными властями и активом Киевской области.
Тогда он отчитал секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка за ненадлежащее функционирование местной больницы. Пока тот оправдывался (больница не принадлежит городу и тому подобное), Зеленский в интернете прочел, что Годунок был ранее судим за разбой. Президент поинтересовался у него, правда ли это. Тот подтвердил, после чего Зеленский и произнес фразы, ставшие «крылатыми».
«Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? Выйди, пожалуйста. Exit. Идите, идите. Да иди уже, господи! Слышишь или нет? Иди гуляй!» — заявил он.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Ярослав Годунок
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