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Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ 

Рамблер + ещё 16 51 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть имущество, отсутствующее на возвращенных судах «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
«Да, не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. А во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».
21 ноября Зеленский заявил, что украинская сторона изучит состояние возвращенных Россией судов и обратится к РФ с требованием вернуть недостающее имущество и оборудование.
Также президент заявил о начале ремонтных работ на «Бердянске», «Никополе» и «Яны Капу» с тем, чтобы через три месяца они смогли вернуться в состав ВМС Украины.
Как ранее сообщал «Рамблер», 18 ноября Россия вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», задержанные год назад в Керченском проливе. 24 украинских моряка вернулись на родину еще 7 сентября в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Интерфакс
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