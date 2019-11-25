Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ

«Да, не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. А во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».

21 ноября Зеленский заявил, что украинская сторона изучит состояние возвращенных Россией судов и обратится к РФ с требованием вернуть недостающее имущество и оборудование.

Также президент заявил о начале ремонтных работ на «Бердянске», «Никополе» и «Яны Капу» с тем, чтобы через три месяца они смогли вернуться в состав ВМС Украины.

Как ранее сообщал «Рамблер», 18 ноября Россия вернула Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», задержанные год назад в Керченском проливе. 24 украинских моряка вернулись на родину еще 7 сентября в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.