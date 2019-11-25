Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за требование выключить песни Олега Газманова

Как рассказал чиновник в Facebook , 22 ноября в баре он отдыхал в караоке-баре «Соло» в Славянске и возмутился, что гости заведения сначала заказали песню «Москва, звонят колокола», а затем «Господа офицеры».

На требование чиновника «не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию», его «выволокли на улицу без верхней одежды на глазах супруги». На улице посетители и охранники угрожали Рубану «физической и психологической расправой».

Прибывшие по вызову полицейские также не проявили лояльности к чиновнику: не отреагировали на заявления об угрозах, отпустили охранника, который, по словам Рубана, «наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления в отношении меня, не установив его личность». Более того, полицейские пригрозили составить протокол на самого чиновника.

«Вопрос: зачем налогоплательщикам такая недееспособная полиция? Как реагировать на прославление армии страны-агрессора в общественных местах? Будет или нет адекватная реакция со стороны правоохранительных органов и прокуратуры и СБУ на действия колаборантов и бездействие полицейских?», — поинтересовался Андрей Рубан.

Позже заместитель градоначальника сообщил, что в караоке-баре пообещали, что охранники заведения принесут ему извинения.