На Украине готовят план по возвращению Крыма

На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма

Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или нормандским форматом по возвращению Крыма в состав страны.

Стратегию нарабатываем. Площадкой для этого является рабочая группа, которая входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, — цитирует «Интерфакс» постоянного представителя украинского лидера Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича.

По его словам, власти рассматривают только политико-дипломатические пути возвращения полуострова.

Ранее News.ru писал, что Украина готова вести переговоры по восстановлению суверенитета над Крымом и Севастополем в любом формате. Об этом заявила пресс-секретарь МИДа страны Екатерина Зеленко . Также она сообщила, что власти заинтересованы в переговорах в «нормандском формате», направленных на восстановление суверенитета Украины над частями Донецкой и Луганской областей.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.