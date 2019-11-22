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На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
На Украине готовят план по возвращению Крыма
Фото: РИА Новости
Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или нормандским форматом по возвращению Крыма в состав страны.
Стратегию нарабатываем. Площадкой для этого является рабочая группа, которая входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, — цитирует «Интерфакс» постоянного представителя украинского лидера Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича.
По его словам, власти рассматривают только политико-дипломатические пути возвращения полуострова.
Ранее News.ru писал, что Украина готова вести переговоры по восстановлению суверенитета над Крымом и Севастополем в любом формате. Об этом заявила пресс-секретарь МИДа страны Екатерина Зеленко. Также она сообщила, что власти заинтересованы в переговорах в «нормандском формате», направленных на восстановление суверенитета Украины над частями Донецкой и Луганской областей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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Комментарии21 
Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Антон Кориневич , Екатерина Зеленко , МИД , Интерфакс , Республика Крым
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