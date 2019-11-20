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Политика

Танцовщик Полунин надеется вернуться на Украину с помощью Зеленского 

Украина.ру 33 минуты назад
Полунин надеется вернуться на Украину
Фото: @poluninink
Российский танцовщик украинского происхождения, звезда мирового балета Сергей Полунин надеется на то, что президент Владимир Зеленский поможет ему вернуться на родину. Об этом он рассказал в комментарии изданию «Крым. Реалии» в среду, 20 ноября.
По словам Полунина, он хотел бы выступать на Украине и надеется, что Зеленский сможет наладить отношения между странами.
«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский — хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация», — заявил танцовщик.
Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В 9-летнем возрасте переехал в Киев, а затем в Лондон, где был премьером Королевского балета. С 2012 года Полунин выступает в российских театрах.
В конце 2018 года танцовщик получил российское гражданство. За поездку в Крым был внесен в базу «Миротворец», однако официального запрета на въезд в страну у Полунина нет.
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Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Сергей Полунин , Республика Крым
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