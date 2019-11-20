Танцовщик Полунин надеется вернуться на Украину с помощью Зеленского

Российский танцовщик украинского происхождения, звезда мирового балета Сергей Полунин надеется на то, что президент Владимир Зеленский поможет ему вернуться на родину. Об этом он рассказал в комментарии изданию « Крым . Реалии» в среду, 20 ноября.

По словам Полунина, он хотел бы выступать на Украине и надеется, что Зеленский сможет наладить отношения между странами.

«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский — хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация», — заявил танцовщик.

Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В 9-летнем возрасте переехал в Киев, а затем в Лондон, где был премьером Королевского балета. С 2012 года Полунин выступает в российских театрах.

В конце 2018 года танцовщик получил российское гражданство. За поездку в Крым был внесен в базу «Миротворец», однако официального запрета на въезд в страну у Полунина нет.