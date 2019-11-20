Зеленский готов делать зарядку со всей страной

Зеленский пообещал делать зарядку со страной

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Кривом Роге проходит форум «Украина растет вместе со мной». Сегодня в его рамках Зеленский встретился с местной молодежью.

Во время встречи один из школьников высказал мнение, что Украина недостаточно спортивная страна, и выразил уверенность, что стала бы спортивнее, если бы ее жители могли делать зарядку вместе с главой государства.

«Это классно!» — ответил на это президент.

Он сообщил, что ему это интересно, и выразил готовность, «если люди хотят», делать зарядку ежедневно в 7:00, транслировать ее в прямом эфире и «не прогуливать».

Жена Зеленского Елена, присутствовавшая на мероприятии, пошутила, что совместная зарядка президента с народом напоминает советские времена, и призвала «еще и гимн спеть после этого».

В августе Владимир Зеленский опубликовал в своем инстаграме снимок из спортивного зала, на котором был запечатлен в полуприседе на одной ноге. В подписи к фото президент пожелал соотечественникам доброго утра.