Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились подробности убийства девушки в Красноярске
Появились подробности убийства девушки в Красноярске
Криминал
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Общество
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
В мире

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами (Апостроф, Украина) 

ИноСМИ 45 минут назад
«Это не корабли, а металлические болванки»
Фото: © ФСБ РФ
18 ноября 2019 года Россия передала Украине малые бронированные артиллерийские катера «Никополь», «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу», задержанные при их попытке пройти через Керченский пролив в декабре 2018 года. Корабли вернулись в Украину в поврежденном состоянии, без электроники и боеприпасов. Но если Россия потребует, то их придется вернуть в рамках уголовного дела, поскольку суда являются вещественными доказательствами. Об этом «Апострофу» рассказал российский адвокат Николай Полозов.
Переговоры по поводу передачи кораблей шли в закрытом режиме между офисом президента Владимира Зеленского и администрацией Владимира Путина. Корабли переданы, но по уголовному делу, которое находится в России, они сохраняют статус вещественных доказательств. По российским законам вещественные доказательства передаются только на ответственное хранение. Это значит, что если состоится суд в России и возникнет необходимость исследовать корабли, то Украина будет обязана передать их обратно.
Катер «Бердянск» был обстрелян — есть несколько пробоин. На буксир «Яны Капу» совершался навал, был поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы, — «Апостроф»). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России и на корабли не монтировались.
Кроме того, с кораблей снят весь боезапас — там нет ни одного патрона, ни одного снаряда. Но до момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать, ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок.
В четверг, 21 ноября, состоится заседание Международного трибунала по морскому праву. Россия может теперь предоставить трибуналу отчет о выполнении обоих пунктов его решения — моряков фактически передала, корабли тоже. Правда, это будет техническое заседание, на котором будут решаться вопросы алгоритмов исследования доказательств, порядок выступления сторон, то есть каких-то неожиданных событий не будет. Трибунал затянется не на один месяц.
Но Дмитрий Песков уже заявил, что передача кораблей не связана с решением трибунала. Они всегда так говорят. Но вне зависимости от риторики своих должностных лиц, Россия очень внимательно относилась к процедурам трибунала, и передача кораблей обоснована его приказом.
Что касается украинских моряков, то продолжается уголовное расследование. Сейчас мы находимся в стадии ознакомления с материалами. Моряки остаются в статусе обвиняемых. Они сейчас находятся в отпусках, разъехались по домам, некоторые уже сыграли свадьбы. С момента их освобождения из следственного изолятора в Россию их не вызывали. Но тем не менее такая опасность остается.
Срок следствия продлен до 25 ноября. А дальше все зависит от дипломатических и процессуальных решений, которые будут принимать российские власти и соответственно, следственные органы ФСБ. В случае вызова в Россию я бы не рекомендовал морякам туда ехать. С российской стороны их могут объявить в розыск. Наша глобальная задача в этом деле — добиться его прекращения, то есть исключить любые неблагоприятные правовые последствия для моряков.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
Тайное свидетельство жестокости Ленина, которое СССР скрывал 70 лет Тайное свидетельство жестокости Ленина, которое СССР скрывал 70 лет Может ли Китай вернуть потерянную Сибирь Может ли Китай вернуть потерянную Сибирь Немецкая спортсменка: русские фигуристки — не искусство, а цирк на льду Немецкая спортсменка: русские фигуристки — не искусство, а цирк на льду
Комментарии1 
Теги:
Украина , Конфликты , Статьи , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Николай Полозов , Владимир Путин , ФСБ , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности убийства девушки в Красноярске
Появились подробности убийства девушки в Красноярске
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 86
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 1
Эстония потребовала от России «отнятые земли»
Эстония потребовала от России «отнятые земли» 920
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 128
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение