Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами (Апостроф, Украина)

18 ноября 2019 года Россия передала Украине малые бронированные артиллерийские катера «Никополь», «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу», задержанные при их попытке пройти через Керченский пролив в декабре 2018 года. Корабли вернулись в Украину в поврежденном состоянии, без электроники и боеприпасов. Но если Россия потребует, то их придется вернуть в рамках уголовного дела, поскольку суда являются вещественными доказательствами. Об этом «Апострофу» рассказал российский адвокат Николай Полозов

Переговоры по поводу передачи кораблей шли в закрытом режиме между офисом президента Владимира Зеленского и администрацией Владимира Путина . Корабли переданы, но по уголовному делу, которое находится в России, они сохраняют статус вещественных доказательств. По российским законам вещественные доказательства передаются только на ответственное хранение. Это значит, что если состоится суд в России и возникнет необходимость исследовать корабли, то Украина будет обязана передать их обратно.

Катер «Бердянск» был обстрелян — есть несколько пробоин. На буксир «Яны Капу» совершался навал, был поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы, — «Апостроф»). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России и на корабли не монтировались.

Кроме того, с кораблей снят весь боезапас — там нет ни одного патрона, ни одного снаряда. Но до момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать, ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок.

В четверг, 21 ноября, состоится заседание Международного трибунала по морскому праву. Россия может теперь предоставить трибуналу отчет о выполнении обоих пунктов его решения — моряков фактически передала, корабли тоже. Правда, это будет техническое заседание, на котором будут решаться вопросы алгоритмов исследования доказательств, порядок выступления сторон, то есть каких-то неожиданных событий не будет. Трибунал затянется не на один месяц.

Но Дмитрий Песков уже заявил, что передача кораблей не связана с решением трибунала. Они всегда так говорят. Но вне зависимости от риторики своих должностных лиц, Россия очень внимательно относилась к процедурам трибунала, и передача кораблей обоснована его приказом.

Что касается украинских моряков, то продолжается уголовное расследование. Сейчас мы находимся в стадии ознакомления с материалами. Моряки остаются в статусе обвиняемых. Они сейчас находятся в отпусках, разъехались по домам, некоторые уже сыграли свадьбы. С момента их освобождения из следственного изолятора в Россию их не вызывали. Но тем не менее такая опасность остается.