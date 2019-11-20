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Зеленского назвали «могильщиком» Украины 

News.ru 10 минут назад
Зеленского назвали «могильщиком» Украины
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесёт «разорение и уничтожение» нации. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
По его словам, главной фигурой в уничтожении украинской нации является президентская партия «Слуга народа». Такое мнение нардеп высказал в эфире телеканала NewsOne.
Пока мы рассказываем про «агрессию России», мы сдаём интересы страны западноамериканским партнёрам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд, — сказал Кива.
Он подчеркнул, что не ждёт благоприятных итогов от встречи в «нормандском формате». Однако выразил надежду, что европейские партнёры Украины помогут Зеленскому найти дорогу к миру в Донбассе.
Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, о чём хочет говорить с главами государств «нормандской четвёрки». По его словам, есть необходимость обсудить конкретные сроки остановки военных действий в Донбассе. Говорить о прекращении войны можно каждый день, но об этом необходимо договариваться, заявил Зеленский. Он отметил, что намерен поднять этот вопрос на саммите.
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Теги:
Украина , В мире , Илья Кива , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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