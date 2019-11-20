Зеленского назвали «могильщиком» Украины

По его словам, главной фигурой в уничтожении украинской нации является президентская партия «Слуга народа». Такое мнение нардеп высказал в эфире телеканала NewsOne.

Пока мы рассказываем про «агрессию России», мы сдаём интересы страны западноамериканским партнёрам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд, — сказал Кива.

Он подчеркнул, что не ждёт благоприятных итогов от встречи в «нормандском формате». Однако выразил надежду, что европейские партнёры Украины помогут Зеленскому найти дорогу к миру в Донбассе.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, о чём хочет говорить с главами государств «нормандской четвёрки». По его словам, есть необходимость обсудить конкретные сроки остановки военных действий в Донбассе. Говорить о прекращении войны можно каждый день, но об этом необходимо договариваться, заявил Зеленский. Он отметил, что намерен поднять этот вопрос на саммите.