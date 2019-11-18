Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН отметил, что возврат украинских кораблей на самом деле оказался более выгоден России

Россия передала все три корабля ВМС Украины , которые были задержаны в Керченском проливе. В МИД России напомнили, что корабли остаются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы. Их передача на хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские специалисты все следственные действия на судах завершили. В ведомстве добавили, что российская стoрона намерена и впредь жестко пресекать любые прoвокации у своих границ, в тoм числе в целях обеспечения безoпасности судоходства в соответствии с рoссийским законодательством, двусторонними дoговорами и иными применимыми нормами международного права.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН отметил политическую выгоду Москвы в данной ситуации.

«Россия выиграла дважды. Жест доброй воли — во-первых. И претензий со стороны Морского трибунала не будет. Моряков отпустили ещё раньше, тоже согласно доброй воли», — пояснил собеседник НСН.

В Киеве столь громкой для российско–украинских отношений инициативе в целом не хотят придавать большого значения, уточнил Карасёв.

«Зеленскому уже указывали, что он зря ожидает от России компромиссов. Она ловко выпутывается из разного рода геополитических и правовых ловушек. В отличие от возвращения пленных моряков, здесь минимум информационного внимания. Понятно почему. В преддверии встречи 9 декабря (в этот день саммит «нормандской четверки» должен пройти в Париже — НСН) Зеленский не хотел бы давать какие-то дополнительные аргументы партии «нет капитуляции!», которая любой шаг на пути к компромиссам воспринимает как измену национальным интересам…Но с другой стороны, Украина и президент Зеленский получают в итоге саммит «нормандской четверки», который он очень хотел. Это означает, что Украина тоже в выигрыше», — сказал эксперт.