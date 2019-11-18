Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России
В мире

Как «главный русофоб Украины» вернулся во власть 

РИА Новости 1 час назад
Как «главный русофоб Украины» вернулся во власть
Фото: CC BY-SA 3.0 / Paweł5586
Владимир Вятрович, бывший директор Украинского института национальной памяти (это, говоря просто, институт исторической русофобии), снова в деле. На днях он стал депутатом Верховной рады.
Недолго радовались граждане отставке Вятровича с должности "главного русофоба Украины". Такие люди, как выяснилось, нужны всякой цеевропейской власти, и ценный кадр востребован "слугами народа" ничуть не меньше, чем партией Порошенко "Европейская солидарность", по списку которой Вятрович и получил мандат.
Именно в этом и состоит мякотка ситуации — прохождению видного персонажа бестиария в высший законодательный орган самым непосредственным образом поспособствовала именно партия Владимира Зеленского. Дело в том, что после сдачи мандата женой бывшего генпрокурора Луценко на освободившееся место претендовала юная миллионерша, бывшая майдановка и член НАК "Нафтогаз" г-жа Бойко, но она оказалась срочно и позарез необходима премьер-министру в качестве энергетического советника.
И благодаря этой дружественной поддержке, которую правящая партия оказала своим, как гласит миф, не просто оппонентам, но врагам, Вятрович и обрел искомый мандат.
Этот нехитрый, как принято говорить на Украине, договорняк ярко иллюстрирует высокие отношения, сложившиеся в украинском парламенте и высшем руководстве страны. На дебатах в ходе президентских выборов кандидат Зеленский буквально проревел сопернику: "Я не ваш оппонент. Я ваш приговор", и публика зашлась от восторга. Ненависть к Порошенко была настолько жаркой, что, поставь против него кошку, проголосовали бы за кошку. На этой волне радостных предвкушений Зеленский победил с разгромным счетом. И… мгновенно забыл о своих клятвах. Радостные предвкушения сменились томительным ожиданием весенних посадок, которые обещал главный "слуга народа". Однако все закончилось пшиком, как, собственно, и предсказывали не склонные к мечтаниям реалисты.
Да, Вятровича лишили крайне питательной должности, но вскоре он всплыл там же как лектор, продвигающий все те же человеконенавистнические идеи и нелепые мифы. (Мало того, финансирование самого заведения резко возросло, а на должность начальника рассматриваются идеологические побратимы Вятровича).
И вот — Рада. Эксперты уверены, что наличие такого депутата во фракции Порошенко сильно укрепит ее ряды и повысит рейтинг. Мы же можем не сомневаться в том, что весь свой патриотический пыл Вятрович употребит исключительно на пересмотр истории, истерическую "декоммунизацию", стимулирование все новых и новых языковых репрессий по отношению к носителям не той мовы и на креативы о жестком наказании жителей ЛДНР.
Однако нам интересно другое. Зачем "слугам народа" укреплять позиции оппонента, если это действительно оппонент? Зачем Зеленскому водить хороводы с настолько одиозными фигурами? Зачем эти очевидные торги с националистами из партии Порошенко? Наконец, что означает неустанное вальсирование "слуг" с партией Вакарчука "Голос" — абсолютным клоном партии Порошенко, ибо, сколько ни старайся, вы не найдете и трех отличий между этими фракциями в Раде. Агрессивная риторика, борьба с виртуальной капитуляцией, ежедневные мантры о евроатлантической интеграции, неприкрытая вассальная зависимость от американцев — разве что лидеры разные.
Главная причина, разумеется, заключается в том, что Зеленский не может уверенно опереться на собственную партию и соответствующую фракцию в парламенте, разрываемую внутренними противоречиями. Лебедь, рак и щука (американские кураторы и структуры Сороса, которые жестко контролируют свой отряд подопечных; креатуры Коломойского и ставленники других отечественных олигархов плюс некоторое количество условно-бесхозных комиков) тянут фракцию в разные стороны, и голосования все чаще становятся для Зеленского проблематичными. Так, последний, принятый в первом чтении, законопроект о продаже земли удалось проголосовать лишь благодаря жесточайшему давлению старших в правящей фракции и серии подковерных договоренностей с начальниками других сегментов парламента.
Например, утверждают злые языки, подопечные олигарха Ахметова дали голоса в обмен на двухпроцентное снижение для Рината Леонидовича ренты на железную руду. Коломойский выиграл суд по Приватбанку. Курируемые им депутаты из "СН" также проголосовали за закон о земле — в том числе и те, кто долго и яростно критиковал законопроект. А вот порошенковские и вакарчуковские неожиданно не дали ни одного голоса, хотя многократно высказывались в пользу рынка земли сельхозназначения, а мораторий называли позорным проявлением крепостничества. Говорят, с ними идут напряженные торги…
Впрочем, в подрыве интересов государства спикер "СН" Потураев обвинил исключительно членов фракции "ОПЗЖ", которых назвал потомками Берии, Ягоды, Ежова и тех, кто устроил голодомор украинского народа. "Они хотят, чтобы снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю", — выкрикивал народный депутат, тыча пальцем во "врагов народа", подчеркивая таким образом, насколько токсичны для партии миролюбца Зеленского соратники Виктора Медведчука — единственной парламентской силы, хоть сколько-нибудь ориентированной на интересы юго-востока.
Со всеми другими Зеленский намерен тесно сотрудничать — несмотря даже на временные трудности или неудачные торги. Так, он не раз заявлял, что именно партия "Голос" должна стать ближайшим соратником "Слуги народа", что с самого начала повергало сторонников президента в некоторое недоумение, ведь программа "СН" и миролюбивые обещания были совершенно перпендикулярны воинственным заявлениям партийцев Вакарчука и особенно самого Святослава.
Сегодня же в парламенте, по сути, сложилась коалиция Порошенко и Зеленского под девизом "Кто нам мешает, тот нам поможет". Обилие бывших соратников Порошенко в новой власти поражает воображение.
Партия "Слуга народа" выдвинула на должность премьер-министра очевидного ставленника МВФ и Сороса, убежденного порошенковца, который намерен управлять украинской экономикой по либертарианским заветам и открыто нахваливает Петра Алексеевича. На должность генпрокурора поставлен человек, который откровенно крышует радикалов, а также, по сути, заблокировал уголовные дела против Порошенко. В судебной ветви власти также осталось огромное количество людей Петра Алексеевича.
Министры обороны и иностранных дел раз за разом бесстрашно заявляют о том, что Минские соглашения выполнять не нужно, ибо Россия враг, а Украине все эти идеи насчет особого статуса Донбасса и даром не нужны.
На фоне настойчивых требований Зеленского о встрече в "нормандском формате" для замирения и реинтеграции Донбасса такие креативы подчиненных выглядят дико, но отчего-то же не пресекаются. Отчего-то же вся порошенковская рать чувствует себя уверенно и совершенно свободна в своих высказываниях. Почему-то же риторика "слуг народа" почти ничем от нее не отличается.
Получатели грантов от Сороса и лоббисты его интересов также массово остались на высоких должностях и даже укрепили свои позиции.
Самые одиозные активисты Майдана заняли вполне уважаемые посты во власти или рядом. Именно их благосклонность желает завоевывать президент Зеленский, именно их мнение по основным вопросам государственной политики представляет для него критически важный интерес. Все ровно так же, как было при предшественнике.
А вот мнение народа для его "слуг", что уже совершенно очевидно, имеет близкое к нулевому значение, и клятвенно обещанных референдумов по стратегическим вопросам развития государства проводиться, видимо, не будет — закон о земле это ясно показал.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове
Комментарии6 
Теги:
Украина , Статьи , Владимир Вятрович , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Международный валютный фонд , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 202
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 88
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 286
Киев высказался об изменении политического строя в России
Киев высказался об изменении политического строя в России 558
Месть за авторитета: почему убили чемпиона мира
Месть за авторитета: почему убили чемпиона мира
Новости партнеров
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Песков назвал главный вопрос к Украине
02:00
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение