Как «главный русофоб Украины» вернулся во власть

Владимир Вятрович , бывший директор Украинского института национальной памяти (это, говоря просто, институт исторической русофобии), снова в деле. На днях он стал депутатом Верховной рады

Недолго радовались граждане отставке Вятровича с должности "главного русофоба Украины ". Такие люди, как выяснилось, нужны всякой цеевропейской власти, и ценный кадр востребован "слугами народа" ничуть не меньше, чем партией Порошенко "Европейская солидарность", по списку которой Вятрович и получил мандат.

Именно в этом и состоит мякотка ситуации — прохождению видного персонажа бестиария в высший законодательный орган самым непосредственным образом поспособствовала именно партия Владимира Зеленского . Дело в том, что после сдачи мандата женой бывшего генпрокурора Луценко на освободившееся место претендовала юная миллионерша, бывшая майдановка и член НАК "Нафтогаз" г-жа Бойко, но она оказалась срочно и позарез необходима премьер-министру в качестве энергетического советника.

И благодаря этой дружественной поддержке, которую правящая партия оказала своим, как гласит миф, не просто оппонентам, но врагам, Вятрович и обрел искомый мандат.

Этот нехитрый, как принято говорить на Украине, договорняк ярко иллюстрирует высокие отношения, сложившиеся в украинском парламенте и высшем руководстве страны. На дебатах в ходе президентских выборов кандидат Зеленский буквально проревел сопернику: "Я не ваш оппонент. Я ваш приговор", и публика зашлась от восторга. Ненависть к Порошенко была настолько жаркой, что, поставь против него кошку, проголосовали бы за кошку. На этой волне радостных предвкушений Зеленский победил с разгромным счетом. И… мгновенно забыл о своих клятвах. Радостные предвкушения сменились томительным ожиданием весенних посадок, которые обещал главный "слуга народа". Однако все закончилось пшиком, как, собственно, и предсказывали не склонные к мечтаниям реалисты.

Да, Вятровича лишили крайне питательной должности, но вскоре он всплыл там же как лектор, продвигающий все те же человеконенавистнические идеи и нелепые мифы. (Мало того, финансирование самого заведения резко возросло, а на должность начальника рассматриваются идеологические побратимы Вятровича).

И вот — Рада. Эксперты уверены, что наличие такого депутата во фракции Порошенко сильно укрепит ее ряды и повысит рейтинг. Мы же можем не сомневаться в том, что весь свой патриотический пыл Вятрович употребит исключительно на пересмотр истории, истерическую "декоммунизацию", стимулирование все новых и новых языковых репрессий по отношению к носителям не той мовы и на креативы о жестком наказании жителей ЛДНР.

Однако нам интересно другое. Зачем "слугам народа" укреплять позиции оппонента, если это действительно оппонент? Зачем Зеленскому водить хороводы с настолько одиозными фигурами? Зачем эти очевидные торги с националистами из партии Порошенко? Наконец, что означает неустанное вальсирование "слуг" с партией Вакарчука "Голос" — абсолютным клоном партии Порошенко, ибо, сколько ни старайся, вы не найдете и трех отличий между этими фракциями в Раде. Агрессивная риторика, борьба с виртуальной капитуляцией, ежедневные мантры о евроатлантической интеграции, неприкрытая вассальная зависимость от американцев — разве что лидеры разные.

Главная причина, разумеется, заключается в том, что Зеленский не может уверенно опереться на собственную партию и соответствующую фракцию в парламенте, разрываемую внутренними противоречиями. Лебедь, рак и щука (американские кураторы и структуры Сороса, которые жестко контролируют свой отряд подопечных; креатуры Коломойского и ставленники других отечественных олигархов плюс некоторое количество условно-бесхозных комиков) тянут фракцию в разные стороны, и голосования все чаще становятся для Зеленского проблематичными. Так, последний, принятый в первом чтении, законопроект о продаже земли удалось проголосовать лишь благодаря жесточайшему давлению старших в правящей фракции и серии подковерных договоренностей с начальниками других сегментов парламента.

Например, утверждают злые языки, подопечные олигарха Ахметова дали голоса в обмен на двухпроцентное снижение для Рината Леонидовича ренты на железную руду. Коломойский выиграл суд по Приватбанку. Курируемые им депутаты из "СН" также проголосовали за закон о земле — в том числе и те, кто долго и яростно критиковал законопроект. А вот порошенковские и вакарчуковские неожиданно не дали ни одного голоса, хотя многократно высказывались в пользу рынка земли сельхозназначения, а мораторий называли позорным проявлением крепостничества. Говорят, с ними идут напряженные торги…

Впрочем, в подрыве интересов государства спикер "СН" Потураев обвинил исключительно членов фракции "ОПЗЖ", которых назвал потомками Берии, Ягоды, Ежова и тех, кто устроил голодомор украинского народа. "Они хотят, чтобы снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю", — выкрикивал народный депутат, тыча пальцем во "врагов народа", подчеркивая таким образом, насколько токсичны для партии миролюбца Зеленского соратники Виктора Медведчука — единственной парламентской силы, хоть сколько-нибудь ориентированной на интересы юго-востока.

Со всеми другими Зеленский намерен тесно сотрудничать — несмотря даже на временные трудности или неудачные торги. Так, он не раз заявлял, что именно партия "Голос" должна стать ближайшим соратником "Слуги народа", что с самого начала повергало сторонников президента в некоторое недоумение, ведь программа "СН" и миролюбивые обещания были совершенно перпендикулярны воинственным заявлениям партийцев Вакарчука и особенно самого Святослава.

Сегодня же в парламенте, по сути, сложилась коалиция Порошенко и Зеленского под девизом "Кто нам мешает, тот нам поможет". Обилие бывших соратников Порошенко в новой власти поражает воображение.

Партия "Слуга народа" выдвинула на должность премьер-министра очевидного ставленника МВФ и Сороса, убежденного порошенковца, который намерен управлять украинской экономикой по либертарианским заветам и открыто нахваливает Петра Алексеевича. На должность генпрокурора поставлен человек, который откровенно крышует радикалов, а также, по сути, заблокировал уголовные дела против Порошенко. В судебной ветви власти также осталось огромное количество людей Петра Алексеевича.

Министры обороны и иностранных дел раз за разом бесстрашно заявляют о том, что Минские соглашения выполнять не нужно, ибо Россия враг, а Украине все эти идеи насчет особого статуса Донбасса и даром не нужны.

На фоне настойчивых требований Зеленского о встрече в "нормандском формате" для замирения и реинтеграции Донбасса такие креативы подчиненных выглядят дико, но отчего-то же не пресекаются. Отчего-то же вся порошенковская рать чувствует себя уверенно и совершенно свободна в своих высказываниях. Почему-то же риторика "слуг народа" почти ничем от нее не отличается.

Получатели грантов от Сороса и лоббисты его интересов также массово остались на высоких должностях и даже укрепили свои позиции.

Самые одиозные активисты Майдана заняли вполне уважаемые посты во власти или рядом. Именно их благосклонность желает завоевывать президент Зеленский, именно их мнение по основным вопросам государственной политики представляет для него критически важный интерес. Все ровно так же, как было при предшественнике.

А вот мнение народа для его "слуг", что уже совершенно очевидно, имеет близкое к нулевому значение, и клятвенно обещанных референдумов по стратегическим вопросам развития государства проводиться, видимо, не будет — закон о земле это ясно показал.