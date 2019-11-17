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Украинские силовики вывесили американские флаги в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Украинские силовики вывесили флаги США в Донбассе
Фото: РИА Новости
На позициях у линии соприкосновения в Донбассе появились американские флаги, вывешенные украинскими силовиками, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Филипоненко уточнил, что приказ о том, чтобы в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский были вывешены флаги США, отдали «патриоты Украины» командиры 14-й и 59-й бригад Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов», передает РИА «Новости».
В Народной милиции ЛНР сообщили, что флаги были вывешены накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана из издания New York Times.
«Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине», — сказал Филипоненко.
Ранее Филипоненко подчеркивал, что Соединенные Штаты поощряют Киев к нарушению Минских соглашений.
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Комментарии6 
Теги:
Украина , Армия , В мире , Иван Филипоненко , РИА Новости
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