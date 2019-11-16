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Бывший кавээнщик предложил Киеву избавиться от слова «сепар» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Бывший кавээнщик предложил Киеву избавиться от слова «сепар»
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо рассказал, как Киев может «ментально вернуть» жителей Донбасса.
Сивохо в Facebook заявил, что нельзя «вернуть территории без людей», но жителей Донбасса следует «ментально вернуть уже сейчас», даже пока Киев не контролирует регион.
По мнению Сивохо, для этого требуется «вернуть старикам пенсии», «компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному», «упростить порядок пересечения» линии соприкосновения, выдать украинские документы детям, которые родились в Крыму и Донбассе после 2014 года, а также «избавится от штампов „свои-чужие, сепары-укры“.
Сивохо подчеркнул, что прежняя украинская власть шла по пути „разжигания конфликта“, новая же власть должна наладить диалог.
»Я и моя команда уже занимаемся разработкой новой гуманитарной политики на Донбассе», — заявил он.
Напомним, Сивохо — шоумен, актер, телеведущий и креативный продюсер студии «Квартал 95». В октябре он был назначен на должность советника секретаря СНБО Украины по Донбассу.
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Теги:
Украина , Сергей Сивохо , Киев
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