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Политика

Самую красивую украинку не пустили в США 

Рамблер 1 час назад
Украинке Анастасии Субботе, которая должна представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», отказали в получении американской визы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на председателя оргкомитета национального этапа конкурса Анна Филимонова.
Филимонова указала, что в процессе подачи документов у Субботы произошел технический сбой. Ей перенесли дату визита в посольство с 12 на 14 ноября.
Когда Суббота принесла все необходимые бумаги и подробно ответила на все вопросы работника посольства, конкурсантке сообщили, что подобные документы подаются не впервые, и отказали в получении визы без комментариев.
Украинка должна прибыть в США для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» 27 ноября. Конкурс пройдет с 28 ноября по 8 декабря в Атланте.
24 октября уроженка Запорожья Анастасия Суббота выиграла финал национального этапа конкурса «Мисс Вселенная» на Украине. Девушка по образованию веб-дизайнер, но в последние несколько лет она работала моделью в Китае.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии26 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Украина , Фото , США
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