Самую красивую украинку не пустили в США

Украинке Анастасии Субботе, которая должна представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», отказали в получении американской визы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на председателя оргкомитета национального этапа конкурса Анна Филимонова.

Филимонова указала, что в процессе подачи документов у Субботы произошел технический сбой. Ей перенесли дату визита в посольство с 12 на 14 ноября.

Когда Суббота принесла все необходимые бумаги и подробно ответила на все вопросы работника посольства, конкурсантке сообщили, что подобные документы подаются не впервые, и отказали в получении визы без комментариев.

Украинка должна прибыть в США для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» 27 ноября. Конкурс пройдет с 28 ноября по 8 декабря в Атланте.

24 октября уроженка Запорожья Анастасия Суббота выиграла финал национального этапа конкурса «Мисс Вселенная» на Украине. Девушка по образованию веб-дизайнер, но в последние несколько лет она работала моделью в Китае.