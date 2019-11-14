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На Украине предложили альтернативу Майдану 

Lenta.ru 33 минуты назад
На Украине объявили о создании Общенационального стачечного комитета профсоюзов, самозанятых и фермеров для координации протестных акций и организации забастовок. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам директора Института профсоюзного развития Михаила Чаплыги, совместный национальный стачечный комитет создается впервые в истории Украины. Он заявил, что организация займется первой за долгие годы всеукраинской забастовкой, которая будет проведена «в случае необходимости». Правозащитник при этом отметил, что такая форма протеста является «единственной цивилизованной» и разрешенной на Украине.
Чаплыга также заявил, что опыт проходивших в стране протестов показывает, что «формы Майдана, к сожалению, не являются хорошими и современными». По его мнению, «архаичные» одноразовые акции протеста не являются серьезной проблемой для власти, и украинским гражданам необходимо прибегнуть к системному стачечному движению.
При этом заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко отметил, что украинские власти в настоящее время проводят «реформы ради реформ». Он заявил, что государство монополизирует принятие всех решений в сфере прав работников и их социальной защиты.
Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак также добавил, что власть не хочет слышать мнение тех украинцев, которые не согласны с принимаемыми ею решениями.
«Значит, в нарастающем темпе пройдем этот путь, будем учиться и достигнем своей цели, и сами себе будем хозяевами», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в украинской столице прошли массовые акции протеста против принятия Верховной Радой Украины закона о рынке земли. В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земельных участков.
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Теги:
Украина , В мире , Верховная Рада
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