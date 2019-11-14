На Украине предложили альтернативу Майдану

На Украине объявили о создании Общенационального стачечного комитета профсоюзов, самозанятых и фермеров для координации протестных акций и организации забастовок. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам директора Института профсоюзного развития Михаила Чаплыги, совместный национальный стачечный комитет создается впервые в истории Украины. Он заявил, что организация займется первой за долгие годы всеукраинской забастовкой, которая будет проведена «в случае необходимости». Правозащитник при этом отметил, что такая форма протеста является «единственной цивилизованной» и разрешенной на Украине.

Чаплыга также заявил, что опыт проходивших в стране протестов показывает, что «формы Майдана, к сожалению, не являются хорошими и современными». По его мнению, «архаичные» одноразовые акции протеста не являются серьезной проблемой для власти, и украинским гражданам необходимо прибегнуть к системному стачечному движению.

При этом заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко отметил, что украинские власти в настоящее время проводят «реформы ради реформ». Он заявил, что государство монополизирует принятие всех решений в сфере прав работников и их социальной защиты.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак также добавил, что власть не хочет слышать мнение тех украинцев, которые не согласны с принимаемыми ею решениями.

«Значит, в нарастающем темпе пройдем этот путь, будем учиться и достигнем своей цели, и сами себе будем хозяевами», — добавил он.