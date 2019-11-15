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На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны. Так она прокомментировала на своей странице в Facebook слова миллиардера о восстановлении отношений между Москвой и Киевом.
«С ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел», — заключила Мендель.
Коломойский хочет мириться с Москвой
13 ноября сообщалось, что Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По его словам, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое. При этом он добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях. Кроме того, олигарх предположил, что российское финансирование может заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. По мнению бизнесмена, Москва готова выделить Киеву 100 миллиардов долларов США.
Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, руководителем администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.
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Комментарии150 
Теги:
Украина , Видео , В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского
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