В Раде назвали Януковича подарком Господа

Рахманин считает Януковича человеком с «исключительным набором качеств». По его мнению, стране очень повезло, что именно он стал президентом в этот момент истории Украины.

«Это человек, который на самом деле дарован нам была Господом, прости Господи. Если бы не было именно такого президента именно в такой момент, неизвестно, как бы развивалась судьба Украины», — подчеркнул он.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

В феврале 2015-го Верховная Рада лишила Януковича почетного звания президента страны. Согласно Конституции Украины, лишить звания главы государства можно только после процедуры импичмента, который Януковичу объявлен не был.