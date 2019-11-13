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В Раде назвали Януковича подарком Господа 

Lenta.ru 1 час назад
В Раде назвали Януковича подарком Господа
Фото: ТАСС
Руководитель фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что бывший президент страны Виктор Янукович был подарен Украине Господом. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
Рахманин считает Януковича человеком с «исключительным набором качеств». По его мнению, стране очень повезло, что именно он стал президентом в этот момент истории Украины.
«Это человек, который на самом деле дарован нам была Господом, прости Господи. Если бы не было именно такого президента именно в такой момент, неизвестно, как бы развивалась судьба Украины», — подчеркнул он.
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.
В феврале 2015-го Верховная Рада лишила Януковича почетного звания президента страны. Согласно Конституции Украины, лишить звания главы государства можно только после процедуры импичмента, который Януковичу объявлен не был.
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Теги:
Украина , В мире , Виктор Янукович , Сергей Рахманин , Верховная Рада , Украинская правда
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