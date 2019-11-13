Украина: битва за землю. И при чем тут крестьянин?

Украина: битва за землю

«Фермеры-патриоты» 12 ноября подогнали к Офису президента Украины полтора десятка тракторов, протестуя против намерения правительства отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения. Накануне некие иные «фермеры» при поддержке «Нацкорпуса» лениво протестовали в регионах Украины, в отдельных случаях имитируя перекрытие дорог

Выглядело неубедительно, что не помешало к концу дня заявить о победе. Якобы законопроект о свободной продаже земли не вошёл в повестку Рады.

Даже, если действительно законопроект не будут голосовать на текущей неделе, «победа» весьма условная. Во-первых, по сообщениям украинских политиков и чиновников, на рассмотрении в комитетах находилось несколько конкурирующих законопроектов по данному вопросу. Возможно просто не завершилась закулисная борьба за окончательный текст. Во-вторых, в украинской политической практике законопроекты настолько часто вносились в повестку «с голоса» (по предложению спикера, одного из вице-спикеров или даже по требованию какого-нибудь отдельно взятого депутата), что заранее согласованная повестка дня заседания или сессии ничего не стоит. В-третьих, если не проголосуют на текущей неделе, то проголосуют на следующей (или через неделю).

Напомню, что снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения было одним из пунктов избирательной программы Зеленского. А что избиратели её не читали, или, как теперь говорят некоторые, «голосовали не за Зеленского, а против Порошенко», так это их личные проблемы. Помню многие ещё рассказывали, что Зеленский не будет марионеткой Коломойского, это он мол только до выборов такую «хитрую» игру ведёт, а уж как изберётся, так всем олигархам покажет кузькину мать. Теперь они удивляются.

Хуже того, сейчас те же люди, которые агитировали голосовать за Зеленского — «борца с олигархатом», глубокомысленно рассуждают о «народном гневе», который сметёт власть, если она только попробует начать продажу земли. С десяток директоров сельхозпредприятий и пара сотен их сотрудников, с приданными им для массовки членами «Национального корпуса», произвели на них неизгладимое впечатление. Говорят, что это, мол предупреждение, потом протестующих будет больше.

Странно, потому, что когда неонацисты из того же «Национального корпуса», полка «Азов», «Свободы» и других организаций выводят на улицы городов Украины пару десятков тысяч своих боевиков протестовать против «формулы Штайнмайера» или Минских соглашений в целом, и говорят, что это только предупреждение, те же «эксперты» заявляют, что украинские радикалы слабы, смешны, состоят на службе у олигархов и на переворот не способны. Складывается впечатление, что часть разгоняющих страшилку о «крестьянском восстании» в доле с организаторами фэйковых протестов, а большая часть СМИ, добросовестно заглотив наживку, бесплатно работает на одну из сторон межолигархического конфликта за землю.

Средние и мелкие украинские фермеры в этом конфликте абсолютно ни при чём. Землю у них отбирали и будут отбирать фактически бесплатно, независимо от того поступит ли она в свободную продажу или продажа и дальше будет оформляться, как долгосрочная аренда. Контроль над земельными ресурсами они потеряли ещё когда под их же радостное улюлюканье при Кучме были уничтожены колхозы, а их имущество, включая землю, выделено в частные паи.

С этого момента бывшие колхозники могли вести лишь полунатуральное, мелкотоварное хозяйство. Крупные же агрохолдинги, как правило с иностранным капиталом, организовывали крупнотоварное, монокультурное, ориентированное на экспорт производство исключительно за счёт аренды паёв. Поскольку крестьянину пай практически прибыли не приносил, в аренду его сдавали фактически за бесценок, чаще всего на несколько десятилетий и с приоритетным правом арендатора выкупить участок после отмены моратория.

То, что мораторий до сих пор сохранялся и сохранился бы впредь, если бы требования МВФ не совпали с интересами части украинского олигархата — убедительно свидетельствует, что присвоение земельных ресурсов под видом аренды было выгоднее их прямой покупки. Смешно предполагать, что политики и партии, весело разворовавшие стратегические промышленные предприятия, задёшево продавшие Западу саму независимость Украины, ввели мораторий на продажу земли, охваченные заботой об украинском крестьянстве. Просто он был им выгоден.

Украина до сих пор сопротивлялась бы требованиям МВФ об открытии свободного земельного рынка, если бы олигархические семьи, ранее сосредоточенные на разворовывании промышленности не обнаружили, что доступный ресурс закончился. Тогда они нашли, что выполнение требования МВФ позволит им поменять правила игры на сельскохозяйственном рынке и принять участие в разграблении земельного ресурса. Тот же Коломойский не собирается создавать образцово-показательный агрохолдинг, он всего лишь хочет вначале дёшево выкупить землю у её номинальных владельцев (крестьян), а затем дорого продать реально обрабатывающим её агрохолдингам.

Вокруг этого и идёт борьба. Норма продажи, чуть более чем 216 тысяч гектаров в одни руки, не устраивает агрохолдинги. Они владеют гораздо большими массивами земель. Зато она вполне подходит земельным спекулянтам. Тому же Коломойскому вполне по силам создать любое количество подставных фирм и найти столько подставных физических лиц, сколько будет надо, чтобы скупить все земли Украины (для их перепродажи). Идёт также борьба за норму о запрете иностранцам в течение нескольких лет покупать украинскую землю. Если её «правильно» прописать, она также затруднит выкуп обрабатываемых ими земель агрохолдингами с иностранным капиталом.

Таким образом. Борьба за землю на Украине идёт не между крестьянством и капиталом, а между двумя группировками олигархов, одна из которых по факту уже владеет большей частью земель Украины, а вторая желает эти земли присвоить, а затем продать или сдать в аренду первой. Крестьян же грабили, грабят и будут грабить (пока вконец не изведут остатки украинского фермерства, превратив мелких хозяев в батраков) обе группировки. Кстати обе олигархические группировки понимают и неизбежность снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Это последний доступный олигархическому освоению ресурс. Они бьются ни на жизнь, а на смерть над формулировками закона, желая обеспечить (каждый себе) стартовое преимущество при выкупе.

Борьба идёт за огромные деньги. Чистая прибыль (с учётом всех издержек, включая взятки и налоги) победителя этого соревнования может превысить десять миллиардов долларов, что немало, даже по мировым меркам. За куда меньшие деньги свергали правительства, развязывали войны и уничтожали государства. Так что вооружённые столкновения действительно не исключены, только не фермеров с властью, а «феодальных» (олигархических) армий друг с другом. Нынешняя же центральная власть может пасть исключительно, как случайная жертва этой борьбы «баронов».