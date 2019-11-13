Названы три нарушенных обещания Зеленского

По его словам, глава государства так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип "закон один для всех" и не добился возвращения граждан из эмиграции.

Эти ошибки, добавил Спивак, приведут к тому, что вскоре произойдут роспуск парламента и изгнание правительства из страны.

"Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан", — сказал политик.

Он также спрогнозировал, что досрочные выборы на Украине произойдут или осенью следующего года, или весной 2021-го.