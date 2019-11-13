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Названы три нарушенных обещания Зеленского 

РИА Новости + ещё 4
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, глава государства так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип "закон один для всех" и не добился возвращения граждан из эмиграции.
Эти ошибки, добавил Спивак, приведут к тому, что вскоре произойдут роспуск парламента и изгнание правительства из страны.
"Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан", — сказал политик.
Он также спрогнозировал, что досрочные выборы на Украине произойдут или осенью следующего года, или весной 2021-го.
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Дмитрий Спивак , Владимир Зеленский
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