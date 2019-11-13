Тимошенко стала противником Зеленского

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Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому 

Рамблер + ещё 6 17 минут назад
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Такое заявление она сделала после принятия в первом чтении закона об создании рынка земли на Украине.
«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — написала Тимошенко в Facebook.
В среду Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, пишет ТАСС. Законопроект, в частности, вносит изменения в Земельный кодекс в части приобретения права собственности на сельхозземли. Такое право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.
В день голосования у здания украинского парламента начались акции протеста.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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