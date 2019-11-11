Украинцы выбрали любимого иностранного лидера

Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев

Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Белорусский лидер возглавил рейтинг среди иностранных глав государств. За него отдали голоса 66% опрошенных и всего 15% проголосовали отрицательно.

Следом за Лукашенко по количеству симпатий жителей Украины идет канцлер ФРГ Ангела Меркель : ее поддержали 60%.