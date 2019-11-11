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Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Украинцы выбрали любимого иностранного лидера
Фото: РИА Новости
Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы. Об этом свидетельствуют данные опроса.
Белорусский лидер возглавил рейтинг среди иностранных глав государств. За него отдали голоса 66% опрошенных и всего 15% проголосовали отрицательно.
Следом за Лукашенко по количеству симпатий жителей Украины идет канцлер ФРГ Ангела Меркель: ее поддержали 60%.
На третьей позиции в рейтинге оказался президент Польши Анджей Дуда, за которого проголосовали 48%.
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Теги:
Украина , В мире , СНГ , Анджей Дуда , Ангела Меркель , Александр Лукашенко
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