«Дынамо», а не «Динамо»: киевляне легли под националистов

«Дынамо», а не «Динамо»: как киевляне легли под националистов и навеки опозорили себя

Фанаты киевского «Динамо» в очередной раз показали глубину падения украинского футбола. В отсутствие спортивных свершений любимой команды ультрас ничего не остается, как пытаться сорвать матчи расистскими выходками

Матч между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», проходивший вечером 10 ноября в Харькове , ознаменовался расистской выходкой фанатов из столицы Украины . Когда мяч получали бразильские игроки «Шахтера» киевляне ухали как обезьяны, да так громко, что это запечатлели даже транслирующие матч камеры.

В итоге один из фанатов крикнул что-то в адрес капитана «Шахтера» Тайсона. Тот разозлился, заплакал, потом показал фанатам средний малец и запустил на их трибуну футбольный матч.

В ответ судья выписал Тайсону красную карточку, а «Шахтер» в полном составе покинул поле. Матч возобновился через несколько минут. Команда из Донецка , ныне квартирующая в Харькове, в нем одержала победу.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Шахтера» Луиш Каштру был весьма краток.

«Добрый вечер. Сегодня мои игроки еще раз проявили свой характер. Этот характер они показывали в течение всего поединка. Я хочу сейчас поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, и тех ребят, которые пострадали сегодня. Проявления расизма просто недопустимы. Это было, есть и будет позором для всех. Все вместе мы должны бороться против этого — ежедневно, ежеминутно и ежесекундно. Спасибо», — заявил он и покинул пресс-конференцию в знак протеста против расизма.

Примечательно, что если отдельные игроки «Динамо» во время матча даже поддерживали Тайсона и пытались утихомирить фанатов, то руководство киевлян после не признало вины за сторонниками своей команды.

«Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором безапелляционно обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия. Футбольный клуб «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенную вину болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось», — говорилось в официальном заявлении киевского клуба.

Пресс-служба «Динамо» вспомнила об «исключительной прерогативе органов досудебного расследования» и заявила о том, что киевляне сами «с нетерпением» ждут начала следствия и обнародования фото— и видеоматериалов, которые могли бы прояснить ситуацию.

Фактически своим заявлением «Динамо» проигнорировало те видео, которые уже были в наличии, и выгородило своих фанатов. Фанатов, которые уже не раз и не два отметились расистским поведением.

Расисты и убийцы

В марте 2016 года блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео под названием «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», в котором рассказал о некоторых бывших бойцах «Азова», среди которых был и футбольный фанат Игорь «Маляр», который прославился нападением в 2015 году на чернокожих фанатов английского клуба «Челси».

«На самом деле на асфальте лежит человек. И я думаю, что он («Маляр» — Ред.) мог его убить, мог сделать его инвалидом: человек без сознания, лицо в крови», — описывает эксперт видео, которое разместил националист.

И обычно лояльные к Украине западные СМИ называли «Маляра» расистом. Все-таки, сложно игнорировать ультраправые взгляды того человека, который в мае 2015 года выбежал на футбольное поле с черным флагом с белым кельтским крестом после того, как украинская команда «Днепр» победила итальянскую команду «Наполи». За такое поведение фанатов УЕФА в конце концов наказала украинскую команду.

Даже такое негативно настроенное к России издание как Bellingcat не стало молчать о том, что «Маляра» тренировала европейская военная компания European Security Academy.

«Маляр» входил в одну из фанатских группировок «Динамо» — «Родичи», известную своим расизмом. Помимо него в этой группировке есть и другие выходцы из «Азова». Именно «Родичи» были печально известны своими расистскими выходками. Впрочем, от них не отстают и другие фанатские группы киевской команды. А для того, чтобы быть в форме для борьбы с «врагами расы» подчас они проводят совместные тренировки.

«Вчера состоялась открытая тренировка для всех фанатов «Динамо», которую провели парни с нашей трибуны. В мероприятии приняло участие около полусотни людей. Скоро мы проведем новые тренировки для всех желающих с мастерами своего дели», — сообщили 25 июня 2018 «Родичи» на своей странице «ВКонтакте».

© vk.com, "Родичи"

В общем такие, как «Маляр» 10 ноября и выкрикивали расистские кричалки. При этом о нацизме динамовских фанатов было известно и ранее, но руководство команды продолжает выгораживать своих болельщиков. И тому есть причина.

Хвост виляет собакой

Казалось бы, такой команде как киевское «Динамо» нацизм и расизм должен быть противен по определению. Все-таки некоторые игроки «Динамо» тоже не могут похвастаться украинскостью происхождения. Да и сама история команды со знаменитым «Матчем смерти», а также расстрелом «динамовцев» нацистами, казалось бы, должна навсегда вызвать стойкое отвращение к нацистским идеям, символике и тому подобному.

Однако фанатские книги, о которых писало издание Украина.ру, название группировок (одна из самых крупных называется White Boys Club) и поведение фанатов «Динамо» свидетельствуют, что собственно историю команды они не то, чтобы не изучали, но принципиально игнорируют. При этом некоторые из украинских националистов и болельщиков киевлян подспудно догадываются, что динамовские корифеи вряд ли бы одобрили их поведение.

«Все-таки, мозг — коварная штука. Иду такой сейчас по улице, настроение ровненькое, и тут — бац — непрошенная мысль в голову: «А если б дожил до наших дней Валерий Лобановский и был бы ватой, как бы ты относился?». И чё-то сразу грустно стало немного и настроение уже не ровненькое. От надо мне это все», — задавался в начале ноября вопросом глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев.

Казалось бы, руководство «Динамо» могло бы попытаться приструнить своих фанатов. Например, отказаться некоторых из них пускать на матчи. Однако в условиях фактического сращивания ультраправых с правоохранительными структурами (тот же полк «Азов» — это подразделение Национальной гвардии Украины), вряд ли можно ожидать, что полиция будет играть на стороне руководства клуба. Более того, те же «Родичи» однажды — в Полтаве — просто прорвали полицейский кордон, чтобы бесплатно посмотреть игру своей команды.

Тут показателен пример фанатов другой команды, которые, кстати, сыграли свою роль в популяризации нацистских и расистских взглядов среди киевлян: львовских «Карпат». Команда-аутсайдер, сейчас занимающая в украинской премьер-лиге десятое место, уже давно известна тем, что фактически ею управляют фанаты. Они могут избить игрока своей команды и сорвать матч, вынудить тренера покинуть «Карпаты».

При этом именно с этой команды можно начинать отчет расистских проявлений в украинском футболе. В далеком 2007 году они на матче с киевлянами вывесили нацистский флаг, а в 2010 году на матче с турецким «Галатасараем» — баннер с надписью «Турецкие свиньи убирайтесь из Европы», после чего их отшрафовали.

Фанатов «Карпат» и «Динамо» связывает историческая дружба. Еще с советских времен они входили в так называемый «черный квадрат» и поддерживали друг друга. Впрочем, вместо того, чтобы вместе научиться хорошему, они научились плохому. Что же касается киевского «Динамо», то русскоязычным СМИ следовало бы сделать исключение и пойти на поводу у украинизаторов, называя команду из столицы Украины «Дынамо». Ведь с тем легендарным «Динамо» (в том числе и Лобановского) нынешние киевские игроки в ногомяч (а футболом это назвать уже нельзя) не имеют ничего общего.