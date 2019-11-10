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Украинскому электричеству предрекли подорожание 

Lenta.ru 1 час назад
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Фото: РИА Новости
Тарифы на электричество для населения Украины могут вырасти. Об этом сообщается в Telegram-канале «РБК-Украина».
Разные тарифы для промышленности и населения председатель Национальной комиссии по тарифам Валерий Тарасюк назвал «раковой опухолью для экономики страны», предложив уровнять плату за электроэнергию для граждан и бизнеса.
«Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция», — считает Тарасюк.
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно. Это связано с необходимостью выравнивания цен на электроэнергию для промышленности и населения.
В августе из-за неблагоприятных погодных условий на Украине в ночь с 8 на 9 августа были отключены от электричества 205 населенных пунктов в шести областях страны. Так, пострадали 95 населенных пунктов в Сумской области, 38 — в Киевской, 26 — в Черкасской, 22 — в Черниговской, 21 — в Житомирской и три населенных пункта в Кировоградской области. Для ликвидации последствий аварий были привлечены бригады Облэнерго.
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Теги:
Украина , В мире , Александр Рогозин , Валерий Тарасюк
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