Украинского журналиста назвали «агентом ФСБ» за слова о Донбассе

В прямом эфире телевизионного ток-шоу "Говорит великий Львов " украинского журналиста Руслана Коцабу назвали "агентом ФСБ ". Видео выпуска появилось в YouTube.

Отмечается, что поводом для этого стали слова представителя СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с противниками разведения сил и средств в Донбассе, а также скорее добиться проведения встречи "нормандской четверки".

В ответ координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и "ветеран" операции в Донбассе Тарас Елейко схватил Коцабу за ухо и назвал "агентом ФСБ", "лжецом" и "манипулятором".

Ведущий шоу поддержал действия Елейко.