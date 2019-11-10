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Украинского журналиста назвали «агентом ФСБ» за слова о Донбассе 

Газета.Ru + ещё 1
Журналиста назвали «агентом ФСБ» за слова о Донбассе
Фото: ТАСС
В прямом эфире телевизионного ток-шоу "Говорит великий Львов" украинского журналиста Руслана Коцабу назвали "агентом ФСБ". Видео выпуска появилось в YouTube.
Отмечается, что поводом для этого стали слова представителя СМИ о том, что украинский лидер Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с противниками разведения сил и средств в Донбассе, а также скорее добиться проведения встречи "нормандской четверки".
В ответ координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и "ветеран" операции в Донбассе Тарас Елейко схватил Коцабу за ухо и назвал "агентом ФСБ", "лжецом" и "манипулятором".
Ведущий шоу поддержал действия Елейко.
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Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , ФСБ , Львов
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