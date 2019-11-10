Украина оценила задержание Мазура в Польше

В МИД Украины отреагировали на задержание националиста Мазура в Польше

Судебное заседание состоится уже в ближайшие дни. На нем, по словам посла Украины в Польше, будет решаться дальнейшая судьба задержанного националиста.

Посол Украины Польше Андрей Дешица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста и активного участника так называемой АТО в Донбассе Игоря Мазура

Дипломат написал на своей странице в социальной сети, что судебное заседание состоится уже в ближайшие дни. Именно на нем, по словам Дешицы, будет принято решение о временной мере пресечения по содержанию Мазура в Польше. Более того: участником заседания станет генконсул Украины в Люблине.

«Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи», — написал он в своем Facebook.

Девятого ноября польские пограничники задержали Мазура, известного также по позывному Тополь. Инцидент произошел на погранпереходе Дорогуск после поступления соответствующего запроса российской стороны.

В России так называемый общественник и активист подозревается в членстве в неонацистских организациях, совершении военных преступлений, а также в участии в террористической деятельности и первой чеченской войне на стороне сепаратистов.