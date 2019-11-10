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В МИД Украины отреагировали на задержание националиста Мазура в Польше 

ТК «Звезда» + ещё 30 2 часа назад
Украина оценила задержание Мазура в Польше
Фото: Ігор Мазур, Facebook
Судебное заседание состоится уже в ближайшие дни. На нем, по словам посла Украины в Польше, будет решаться дальнейшая судьба задержанного националиста.
Посол Украины в Польше Андрей Дешица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста и активного участника так называемой АТО в Донбассе Игоря Мазура.
Дипломат написал на своей странице в социальной сети, что судебное заседание состоится уже в ближайшие дни. Именно на нем, по словам Дешицы, будет принято решение о временной мере пресечения по содержанию Мазура в Польше. Более того: участником заседания станет генконсул Украины в Люблине.
«Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи», — написал он в своем Facebook.
Девятого ноября польские пограничники задержали Мазура, известного также по позывному Тополь. Инцидент произошел на погранпереходе Дорогуск после поступления соответствующего запроса российской стороны.
В России так называемый общественник и активист подозревается в членстве в неонацистских организациях, совершении военных преступлений, а также в участии в террористической деятельности и первой чеченской войне на стороне сепаратистов.
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Теги:
Украина , В мире , Конфликты , Игорь Мазур , МИД , Киев , Польша
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