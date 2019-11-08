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На Украине рассказали о необходимости выхода страны из «Минска» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Украина захотела выйти из «Минска»
Фото: РИА Новости
Украинская партия "Голос" выступила за выход страны из Минских соглашений. Об этом сказано в социальных сетях партии.
В тексте публикации отмечается, что Украина не имеет возможности вернуть Крым и Донбасс на выгодных для себя условиях. По мнению членов партии, это символизирует необходимость приостановки действий в этом вопросе до тех пор, пока страна не усилит свои позиции, в том числе и в военном вопросе.
Так в тексте заявляется, что выполнение Минских соглашений приведет к снятию санкций с России, а также потере суверенитета Украиной. Участники "Голоса" считают, что выход из "Минска" объясняется неспособностью Москвы к конструктивному диалогу.
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Теги:
Украина , В мире , Республика Крым
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